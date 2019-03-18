ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Італійське "літо" Осадчої і Горбунова розчулило мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.03.2019 - 00:10
Італійське "літо" Осадчої і Горбунова розчулило мережу
Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча

Шоумени поділилися черговою порцією фото з "канікул"

Катя Осадча та Юрій Горбунов продовжили ділитися з шанувальниками своїми "італійськими" фото. Зіркове подружжя опублікувало в мережі нову порцію сонячних знімків та розповіло, що побували в Апулії - цей регіон називають "каблуком" Апеннінського півострова, та відвідали Альберобело.

Вікенд в Італії популярні телеведучі проводять у мальовничій Пуглії, де вже панує справжнє літо.

Катя позувала в білій футболці та чорних штанях, але іноді утеплювалася рожевим і червоним светрами. На Юрі - білі футболка і сорочка, а також чорні брюки.

"Альберобело.Труллі. Пам'ятка Юнеско!" - підписав Горбунов знімки.

 

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов в Італії (instagram.com/kosadcha / instagram.com/gorbunovyuriy)

А Катя Осадча показала, як виглядають труллі - традиційні будиночки в Пулії. Ці будівлі споруджені методом сухої кладки, з конічним дахом, мають прототипи доісторичні. Такі будиночки поширені в центральній і південній частинах італійської області Пулія.

Підписники Осадчої та Горбунова в мережі захоплюються кадрами і зауважують, що відпочинок явно вийшов чудовий, а Катя на фото виглядає, немов скинула кілька років. Також шанувальники діляться з шоуменами порадами, які місця ще можна відвідати:

 

Катя Осадча та Юрій Горбунов поділилися фото з відпочинку в Італії (instagram.com/kosadcha / instagram.com/gorbunovyuriy)

"Дуже стильні образи, Катя! Бажаємо приємного відпочинку та легкого повернення до роботи!"

"Проста, мила, прямо юна така!"

"Італія це прекрасно, це моя мрія! Приємно дивитися на сонячні і добрі фото";

"Класно! По-літньому!"

"О, я там була! Там є Патри Піо - святі місця, а недалеко є Святий Михайло. Пулія дуже красиве містечко, хоча я живу на Калабрії";

"Катя, загляньте ще в Барі, до святині-мощей св. Миколая. Там особлива атмосфера";

Як повідомлялося раніше, нещодавно Катя Осадча з'явилася на презентації першої весільної колекції дизайнера Андре Тана в оригінальному вбранні.

Також ми писали про те, що Осадча нещодавно у соковитій рожевій сукні від бренду VOROZHBYT&ZEMSKOVA заінтригувала приємною новиною.

Такі класні: Горбунов показав "смачний" ранок з Осадчою Школярка-красунька: Катя Осадча в соковитій рожевій сукні заінтригувала новим шоу
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся