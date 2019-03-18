Італійське "літо" Осадчої і Горбунова розчулило мережу

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча

Шоумени поділилися черговою порцією фото з "канікул"

Катя Осадча та Юрій Горбунов продовжили ділитися з шанувальниками своїми "італійськими" фото. Зіркове подружжя опублікувало в мережі нову порцію сонячних знімків та розповіло, що побували в Апулії - цей регіон називають "каблуком" Апеннінського півострова, та відвідали Альберобело.

Вікенд в Італії популярні телеведучі проводять у мальовничій Пуглії, де вже панує справжнє літо.

Катя позувала в білій футболці та чорних штанях, але іноді утеплювалася рожевим і червоним светрами. На Юрі - білі футболка і сорочка, а також чорні брюки.

"Альберобело.Труллі. Пам'ятка Юнеско!" - підписав Горбунов знімки.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов в Італії (instagram.com/kosadcha / instagram.com/gorbunovyuriy)

А Катя Осадча показала, як виглядають труллі - традиційні будиночки в Пулії. Ці будівлі споруджені методом сухої кладки, з конічним дахом, мають прототипи доісторичні. Такі будиночки поширені в центральній і південній частинах італійської області Пулія.

Підписники Осадчої та Горбунова в мережі захоплюються кадрами і зауважують, що відпочинок явно вийшов чудовий, а Катя на фото виглядає, немов скинула кілька років. Також шанувальники діляться з шоуменами порадами, які місця ще можна відвідати:

Катя Осадча та Юрій Горбунов поділилися фото з відпочинку в Італії (instagram.com/kosadcha / instagram.com/gorbunovyuriy)

"Дуже стильні образи, Катя! Бажаємо приємного відпочинку та легкого повернення до роботи!"

"Проста, мила, прямо юна така!"

"Італія це прекрасно, це моя мрія! Приємно дивитися на сонячні і добрі фото";

"Класно! По-літньому!"

"О, я там була! Там є Патри Піо - святі місця, а недалеко є Святий Михайло. Пулія дуже красиве містечко, хоча я живу на Калабрії";

"Катя, загляньте ще в Барі, до святині-мощей св. Миколая. Там особлива атмосфера";

Як повідомлялося раніше, нещодавно Катя Осадча з'явилася на презентації першої весільної колекції дизайнера Андре Тана в оригінальному вбранні.

Також ми писали про те, що Осадча нещодавно у соковитій рожевій сукні від бренду VOROZHBYT&ZEMSKOVA заінтригувала приємною новиною.