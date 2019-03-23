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Блестящая Катя Осадчая сверкнула оригинальной шляпкой на YUNA 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.03.2019 - 19:55
Блестящая Катя Осадчая сверкнула оригинальной шляпкой на YUNA 2019
Фото: instagram.com/kosadcha

Катя Осадчая пришла на YUNA 2019 в стильной черной шляпке

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая посетила церемонию награждения премии YUNA 2019. При этом ведущая одела оригинальную черную шляпу.

"В "Светской жизни" уже в следующую субботу", - написала Осадчая, намекая на новый выпуск своей программы.

Блестящая Катя Осадчая сверкнула оригинальной шляпкой на YUNA 2019

Фото: instagram.com/kosadcha

Пользователи сети были восхищены стильным образом телеведущей и оставили свои комментарии.

"Невероятная женщина", - прокомментировала imbilding_lovexpert.

"Феерично", - написал пользователь.

"Бомбезная шляпка! Очень идет", - подчеркнула i.pavlishina.

"Очень красиво и стильно", - написала ya_bilyk.

"Супер!", - nadin_bara.

"Шик!", - jamalajaaa.

"Очень крутое фото", - mariyka2006.

"Супер красавица, классный лук. Царская особа", - отметила ksenia_sokalskaya89.

"Шикарно!" - добавила katrina_petskovych.

"Ох", - восторженно написала b_bodya.

"Суперова Катя", - прокомментировала lesyalevytska.

"Шик, мало сказано! Вау!" - natik6969.

Напомним, что Катя Осадчая пленила своих подсписчиков спортивным весенним look'ом.

Ранее сообщалось о том, что Катя Осадчая вместе со своим супругом Юрием Горбуновым устроили себе европейские каникулы.

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