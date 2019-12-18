"Билася головою об стіну": Alina Pash здивувала визнанням

Під час зйомок новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня о 20:00, популярна українська співачка Alina Pash, яка раніше показала новий "шаманський" кліп, розповіла, які дивні речі робила у своєму житті.

Вишукана та позитивна красуня – такою Alina Pash звикли бачити глядачі, навіть у новорічному шоу "Привіт, 20-ті!" артистка вразила стильним образом та неймовірним номером з популярним музикантом Pianoboy. За словами співачки, вона не соромиться часом бути кумедною. А в ексклюзивному інтерв’ю журналістам каналу "Україна" співачка згадала про кумедний випадок, який трапився з нею на вокзалі:

"Я пам’ятаю, як якось на вокзалі… билася головою у стіну. Просто я тоді була вражена пригодами Гаррі Поттера, як ви знаєте, за сюжетом там треба було стрибнути у стіну, щоб потрапити у Гоґвортс. І я так само шукала шлях у Гоґвортс. Знайшла чи ні, історія вже замовчує, але зараз це смішно згадувати".

До речі, за словами співачки, на вокзалах вона себе почуває спокійно на відміну від колег-артистів, які бояться бути ошуканими.

"Слухайте, мене навіть циганки сприймають за свою. В нас вже є й секретні фрази… Які? Не скажу, ви що, бо потім скажуть, що секрети видаю", – сміючись, поділилася артистка.

Та крім жартів, якось у потязі Alina Pash чекала доленосна зустріч.

"Взагалі в потягах їздити завжди дуже весело – чого варта традиція розкладати курку, яйця, які пахнуть на весь вагон… Так, часом люди хроплять, ну що ти вже поробиш. Але якщо крім жартів, якось у потязі я познайомилася з кимось із своїх друзів – випадково, але ми спілкуємося досі, тож і так буває", – розповіла Alina Pash за лаштунками грандіозного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня о 20:00.

Alina Pash і Pianoboy на сцені новорічного шоу ТК "Україна"

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.