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Королева червоних доріжок: Дженніфер Лопес блищить на кінофестивалі в розкішному образі

Lite » Мода 03.01.2020 - 14:23
Королева червоних доріжок: Дженніфер Лопес блищить на кінофестивалі в розкішному образі
Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Актриса удостоїлася нової премії

Дженніфер Лопес не перестає радувати шанувальників все новими досягненнями. Не встигла вона відзначити всі успіхи 2019-го, як на початку 2020-го вже вирушила за новою нагородою. Так, зірка відвідала кінофестиваль Palm Springs Film Festival, де отримала нагороду за роль у фільмі «Стриптизерки».

«Спасибі @psfilmfest за кращу нагороду! Сьогодні ввечері був чарівний вечір з командою Hustlers. Спасибі @LoreneScafaria за ваші добрі слова, вручающие мені нагороду!», – написала співачка на своїй сторінці.

Королева червоних доріжок: Дженніфер Лопес блищить на кінофестивалі в розкішному образіДженниер підкорила мережа (фото: instagram.com/jlo)

На заході Дженніфер з'явилася в розкішному вбранні і стала, безумовно, зіркою вечора. На ній було довге плаття з корсетом і значним шлейфом, суцільно вкрите яскравими великими рожевими трояндами. В довершення образу зірка підібрала сережки з діамантами і смарагдами, волосся поклала у вишукану зачіску, а макіяж, як і манікюр, зробила в нейтральних бежево-коричневих тонах.

Королева червоних доріжок: Дженніфер Лопес блищить на кінофестивалі в розкішному образіСпівачка отримала чергову нагороду (фото: instagram.com/jlo)

На червоній доріжці вона позувала одна, а також у компанії свого майбутнього чоловіка – Алекса Родрігеса. Він для івенту обрав класичний чорний костюм, білу сорочку і чорний галстук. Виглядали закохані неймовірно гармонійно і яскраво, втім, як завжди.

Королева червоних доріжок: Дженніфер Лопес блищить на кінофестивалі в розкішному образіДженніфер і Алекс (фото: instagram.com/jlo)

Також на вечорі відзначилися безліч інших зірок, включаючи Хоакіна Фенікса, Шарліз Терон, Сальму Хайєк, Рене Зеллвегер, Антоніо Бандераса і Квентіна Тарнтино.

Нагадаємо, Новий рік пара відзначила також разом, в компанії дітей від попередніх шлюбів і найближчих друзів. Дженніфер і Алекс опублікували безліч затишних сімейних знімків на тлі ялинки, а також в ресторані, де компанія зустрічала 2020-й рік.

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Новини України Дженніфер Лопес
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