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Очей не відвести: Дженніфер Лопес підкорила досконалим тілом в розкішній сукні

Lite » Мода 03.12.2019 - 21:29
Очей не відвести: Дженніфер Лопес підкорила досконалим тілом в розкішній сукні
Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка відвідала премію Gotham Independent Film Awards

Дженніфер Лопес порадувала новим виходом у світ у вечірньому вбранні. Співачка вирушила на церемонію нагородження Gotham Independent Film Awards, яка відбулася 2-го грудня в Нью-Йорку. На івент Лопес прибула в компанії свого коханого Алекса Родрігеса. Але по червоній килимовій доріжці пройшлася одна. Для такої розкішної церемонії зірка вибрала не менш розкішне вбрання.

Очей не відвести: Дженніфер Лопес підкорила досконалим тілом в розкішній сукні

Дженніфер Лопес в Ralph & Russo (instagram.com/jlo)

Ефектне плаття від Ralph & Russo, розшите блискітками і прикрашене по всьому периметру пір'ям, легко зробило Дженніфер королевою вечора, підкресливши тонку талію і видатні форми знаменитості. На завершення образу Лопес взяла в руки чорний клатч, підібрала незвичайної форми сережки, а на ноги взула босоніжки на високому каблуці. Волосся їй прибрали у високу зачіску, а макіяж зробили з акцентом на очі.

Очей не відвести: Дженніфер Лопес підкорила досконалим тілом в розкішній сукніСпівачка блищить у всіх сенсах (instagram.com/jlo)

Фото з івенту Дженніфер опублікувала на своїй сторінці в Instagram, отримавши масу компліментів від фоловерів. Також вона показала ще один образ, не менш вражаючий. Чорно-золотисту сукню від Saint Laurent з довгими рукавами-ліхтариками, оборкою по краю і високою горловиною вона приміряла також для виходу в світ.

Сукня була досить закрита і скромна, але завдяки тканини з лискучими візерунками виглядала по-справжньому розкішно. Доповнили її чорний ремінь, масивні сережки, золоті кільця, а також чоботи на стійкому каблуці. Волосся їй поклали легкою хвилею, а макіяж зробили з коричневими smoky.

Очей не відвести: Дженніфер Лопес підкорила досконалим тілом в розкішній сукні

Дженніфер просто розкішна! (instagram.com/jlo)

Своїм нев'янучим зовнішнім виглядом 50-річна зірка підкорила не лише червону доріжку, але і всю мережу. Шанувальники по всьому світу, а також світські і модні портали не втомлюються захоплюватися красою і чарівністю співачки і актриси.

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