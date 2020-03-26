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Бездоганна: 46-річна Хайді Клум засвітила екстремальне декольте і досконалі ноги

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.03.2020 - 22:33
Бездоганна: 46-річна Хайді Клум засвітила екстремальне декольте і досконалі ноги
Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Зірка вразила шанувальників відвертим фото

Хайді Клум вкотре продемонструвала світу, що 46 – не привід відмовлятися від відвертого вбрання і яскравих виходів у світ. Зірка показала епізод зі зйомок, де позує в розкішній кутюрній сукні Valentino. З пишними воланами, з високим вирізом по нозі, відвертим декольте, вона підкреслила всі достоїнства фігури вічно молодий супермоделі. Спокусливий образ доповнили білі туфлі на високих підборах, яскравий макіяж і пишна укладка.

Хайді заворожила мережу (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайді сидить на сходах, посміхаючись в камеру і демонструючи свої досконалі ноги і апетитне декольте. «Це був такий веселий день для зйомок @variety, і я ЛЮБЛЮ це гарне плаття», – написала зірка. «Вау», «Перша», «Королева», «Просто чарівна», «Це любов», «Нікому не вдасться бути в цьому кольорі такою ефектною», – буквально вибухнула мережа.

Нагадаємо, нещодавно Хайді прикрасила обкладинку нового випуску Variety. На ній Клум з'явилася разом з колегою по зйомках, Тімоті Ганном – американським телеведучим і консультантом в області моди, найбільш відомим з шоу «Проект Подіум». Для фотосесії супермоделі і телеведучій підібрали не менш спокусливі образи. Чорна пишна спідниця з широким поясом, високі ботфорти, а також бежевого відтінку блузка з глибоким декольте зробили фігуру Хайді просто досконалою. Також зірка встигла приміряти і інші чарівні луки. Приміром, вона блищить в незвичайному піджаку з одним рукавом, облягаючому по фігурі. Виглядає Хайді просто чарівно!

Бездоганна: 46-річна Хайді Клум засвітила екстремальне декольте і досконалі ногиБездоганна: 46-річна Хайді Клум засвітила екстремальне декольте і досконалі ногиХайді в новій зйомці (фото: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, кар'єру моделі почала Хайді почала в 1992-му році. 18-річна школярка перемогла в змаганні, обійшовши 25 тисяч конкуренток, а в якості призу отримала свій перший контракт з модельним агентством на 300 000 доларів. Після закінчення школи вона відмовилася від навчання на дизайнера одягу в Дюссельдорфі і замість цього поринула в підкорення модельного бізнесу. І, як ми бачимо, не даремно.

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