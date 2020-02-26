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Їй точно 46? Хайді Клум похвалилася струнким тілом в м'ятному total look

Lite » Мода 26.02.2020 - 21:34
Їй точно 46? Хайді Клум похвалилася струнким тілом в м'ятному total look
Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Зірка демонструє новий образ

Хайді Клум в свої 46 років може похвалитися стрункою фігурою і як і раніше ефектною зовнішністю. До того ж зірка обожнює приміряти яскраві вбрання, підкреслюючи свою витончену модельну фігуру. Цього разу Хайді вибрала для свого виходу відтінок яскравий і по-весняному свіжий. Вона красується в м'ятному total look, який склали широкі штани, блуза і плащ. На завершення образу зірка підібрала великі сонцезахисні окуляри і білі човники.

Їй точно 46? Хайді Клум похвалилася струнким тілом в м'ятному total look

М'ятний образ Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

«Вау, ти прекрасна», «це твій колір», «королева», – посипалися схвальні відгуки про нове вбрання Клум від армії її шанувальників. До речі, дехто з них знову висловив думку про можливу вагітність Хайді – на фото помітний злегка випираючий животик. Сама модель, як і її чоловік Том Каулітц, ніяк не коментують ці припущення шанувальників. Так що, може, всьому виною фасон блузи.

Їй точно 46? Хайді Клум похвалилася струнким тілом в м'ятному total lookХайді Клум на вечірці (фото: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, нещодавно Хайді вже викликала хвилю обговорень своєю появою на благодійній вечірці amfAR. Вона прийшла на івент в ніжно-блакитній атласній сукні від бренду Stephane Rolland з довгим шлейфом і високим розрізом, який оголив стрункі ніжки Хайді. Вбрання було дуже яскравим і цікавим, але через свій вільний крій воно повністю приховало фігуру зірки. Через такий ефект «простирадла» воно було визнане одним з найгірших на заході. А ще дало підстави подумати, що таким чином суперзірка приховує від публіки вагітність.

Нагадаємо, Хайді вийшла заміж за свого коханого, 30-річного музиканта Тома Каулітца, влітку минулого року. Пишна церемонія пройшла на яхті "Christina O". Цікаво, на цьому ж судні колись свою весільну вечірку відзначали княгиня Грейс Келлі та князь Реньє III. Весільна церемонія пройшла біля острова Капрі в Італії. А після молодята відправилися в медовий місяць на яхті.

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