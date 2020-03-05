ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Немов Барбі: 46-річна Хайді Клум показала бездоганну фігуру в ефектному міні

Lite » Мода 05.03.2020 - 22:34
Немов Барбі: 46-річна Хайді Клум показала бездоганну фігуру в ефектному міні
Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель захопила розкішним тілом

Хайді Клум, одна з найуспішніших моделей в світі, яка розвивається в багатьох інших напрямках. Останнім часом зірка успішно будує телекар'єру, а тому блищить у різноманітних телешоу. Одне з найуспішніших – America's Got Talent, де вона виступає в ролі судді. На зйомки 46-річна модель завжди підбирає ефектні образи, які допомагають вигідно підкреслити її досконале тіло.

Немов Барбі: 46-річна Хайді Клум показала бездоганну фігуру в ефектному міні

Хайді в новому образі (фото: instagram.com/heidiklum)

Для свого останнього виходу Хайді приміряла чорно-біле міні-плаття з пишною оборкою, що модель кокетливо спускала на одне плече. Доповнили наряд витончені босоніжки на шпильках з тонкими ремінцями на щиколотках. Сукня відмінно село по фігурі Клум, показавши її стрункі довгі ноги, пишні форми і точені руки. Останній штрих – фірмові smoky eyes, а також укладка з витягнутим волоссям, укладеним на прямий проділ. Виглядала зірка, як завжди: просто бездоганно. "Королева!", "Найкраща", "Незрівнянна", "Барбі" – засипали її компліментами шанувальники.

Немов Барбі: 46-річна Хайді Клум показала бездоганну фігуру в ефектному міні

Немов Барбі: 46-річна Хайді Клум показала бездоганну фігуру в ефектному мініМодель виглядала просто бездоганно (фото: instagram.com/heidiklum)

Варто відзначити, що чорно-білий анімалістичний принт зараз на піку популярності. Сама Клум часто його обіграє в різних образах. Наприклад, для лука в стилі сафарі. Його склали болотного відтінку міні-шорти, жакет з накладними кишенями, а також ботфорти "під зебру" і окуляри-авіатори з кольоровими скельцями.

Немов Барбі: 46-річна Хайді Клум показала бездоганну фігуру в ефектному міні

Хайді любить "гарячі" образи (фото: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, нещодавно Хайді показала ще більш пікантний образ: вона постала в облягаючому мереживному комбінезоні. На фото вона позує на дивані, а тому кадри вийшли дуже гарячими. До спокусливому образу модель додала також золотистий плащ. До речі, в сторіз Хайді показала декілька фото і відео з чоловіком: щасливі, вони ніжно цілуються і танцюють. Тим самим модель розвіяла сумніви, що в їх парі є труднощі.

Освідчення в коханні і рідкісні фото: Антуан Арно зворушливо привітав Наталію Водянову з днем народження У сукні-сітці і з яскравим макіяжем: Джіджі Хадід захопила досконалою фігурою у відвертому образі
Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся