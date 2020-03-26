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Безупречна: 46-летняя Хайди Клум засветила экстремальное декольте и совершенные ноги

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2020 - 22:33
Безупречна: 46-летняя Хайди Клум засветила экстремальное декольте и совершенные ноги
Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Звезда восхитила поклонников новым откровенным фото

Хайди Клум в который раз продемонстрировала миру, что 46 – не повод отказываться от откровенных нарядов и сногсшибательных выходов в свет. Звезда показала эпизод со съемок, где позирует в роскошном кутюрном платье Valentino. С пышными оборками, с высоким вырезом по ноге, откровенным декольте, оно подчеркнуло все достоинства фигуры вечно молодой супермодели. Соблазнительный образ дополнили белые туфли на высоких шпильках, яркий макияж и пышная укладка.

Хайди заворожила сеть (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайди сидит на лестнице, улыбаясь в камеру и демонстрируя свои совершенные ноги и аппетитное декольте. «Это был такой веселый день для съемок @variety, и я ЛЮБЛЮ это красивое платье», – написала звезда. «Вау», «Первая», «Королева», «Просто неотразима», «Это любовь», «Никому не удастся быть в этом цвете такой эффектной», – буквально взорвалась сеть.

Напомним, недавно Хайди украсила обложку нового выпуска Variety. На ней Клум предстала вместе с коллегой по съемкам, Тимоти Ганном – американский телеведущим и консультантом в области моды, наиболее известным по шоу «Проект Подиум». Для фотосессии супермодели и телеведущей подобрали не менее соблазнительные наряды. Черная пышная юбка с широким поясом, высокие ботфорты, а также бежевого оттенка блуза с глубоким декольте сделали фигуру Хайди просто совершенной. Также звезда успела примерить и другие обворожительные образы. К примеру, она блистает в необычном пиджаке с одним рукавом, облегающем по фигуре. Выглядит Хайди просто обворожительно!

Безупречна: 46-летняя Хайди Клум засветила экстремальное декольте и совершенные ногиБезупречна: 46-летняя Хайди Клум засветила экстремальное декольте и совершенные ногиХайди в новой съемке (фото: instagram.com/heidiklum)

Напомним, карьеру модели начала Хайди начала в 1992-м году. 18-летняя школьница победила в соревновании, обойдя 25 тысяч конкуренток, а в качестве приза получила свой первый контракт с модельным агентством на 300 000 долларов. После окончания школы она отказалась от учебы на дизайнера одежды в Дюссельдорфе и вместо этого окунулась в покорение модельного бизнеса. И, как мы видим, не зря.

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