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Напівгола на дивані: Хайді Клум похвалилася досконалим тілом в пікантному комбінезоні

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.02.2020 - 22:26
Напівгола на дивані: Хайді Клум похвалилася досконалим тілом в пікантному комбінезоні
Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Зірка показала "гаряче" фото

Хайді Клум часто радує шанувальників своїми відвертими фото. Але цього разу вона перевершила сама себе! 46-річна зірка приміряла пікантний чорний комбінезон з відвертим декольте і ажурними вставками. Доповнили вбрання босоніжки на високих підборах, золотистий плащ, а також виразний макіяж і пишна укладка. На фото, яке модель опублікувала у своєму мікроблозі, вона лежить на дивані, що зробило кадр ще більше "гарячим". Хайді прогнулася, показавши вкотре свою досконалу фігуру: спокусливі вигини, витончену талію, пишні форми і довгі стрункі ноги.

Напівгола на дивані: Хайді Клум похвалилася досконалим тілом в пікантному комбінезоніНапівгола на дивані: Хайді Клум похвалилася досконалим тілом в пікантному комбінезоні

Хайді Клум в новому образі (фото: instagram.com/heidiklum)

"Відчуваю себе сексуальною в моєму Julien Macdonald", – написала красуня. Шанувальники, як і слід було очікувати, почали писати захоплені коментарі. Вони не можуть стримати слів захоплення від таких розкішних фото. Що, втім, не дивно!

Напівгола на дивані: Хайді Клум похвалилася досконалим тілом в пікантному комбінезоніНапівгола на дивані: Хайді Клум похвалилася досконалим тілом в пікантному комбінезоні

Модель обожнює гарячі луки (фото: instagram.com/heidiklum)

У сторіз супермодель і телеведуча продемонструвала ще більше жарких кадрів: вона приймає спокусливі пози і кокетує з фоловерами. Також Клум нарешті показала відео зі своїм коханим чоловіком. Спочатку Хайді сама паморочиться в своєму карколомному вбранні, а потім – разом з Томом Каулітцем. Пара не втрималася від ніжних поцілунків і обіймів. Так що закохане подружжя нарешті розвіяло побоювання щодо гармонії в їх парі.

Напівгола на дивані: Хайді Клум похвалилася досконалим тілом в пікантному комбінезоні

Хайді і Том (фото: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, Хайді давно не публікувала спільних знімків з Томом. Хоча раніше вони показували буквально кожен свій крок. Пара обожнює подорожувати разом, а тому фото на сторінці моделі не переводилися. Але з тих пір як вона осені повернулася до активної роботи, все змінилося. Зірка демонструє масу робочих моментів, кадрів зі зйомок і навіть знімків з братом свого чоловіка – Біллом, з яким вона працює на одному з проектів. Але тільки не з Томом. Що в свій час стало хвилювати шанувальників. Але тепер вони можуть бути спокійні.

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