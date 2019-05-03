Віра Брежнєва розбурхала мережу зухвалим образом в латексній міні-сукні

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка показала відвертий наряд з нового кліпу

37-річна Віра Брежнєва може похвалитися квітучої зовнішністю і розкішною підтягнутою фігурою і з задоволенням ділиться в мережі ефектними фото у відвертих вбраннях. Так, нещодавно навіть фітнес-гуру Аніта Луценко захопилася формами співачки, назвавши її фігуру ідеальною. На новому фото в Instagram артистка в черговий раз вразила і захопила фанів, поставши у відвертому образі.

На пікантному знімку відображена Віра в латексному міні-платті з оголеними плечима, яке вигідно підкреслює її пишний бюст. Доповнюють образ високі рукавички з того ж матеріалу. Артистка чуттєво притримує верх наряду руками й заклично дивиться в об'єктив.

Судячи з хештегом під фото, це образ з нового кліпу Брежнєвої на пісню "Я не свята".

"Тільки взяти себе в руки..

Я зможу якщо твої руки...

А ваш улюблений рядок з вашої улюбленої пісні?" - прокоментувала співачка публікацію.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Фолловери засипали улюблену артистку захопленими компліментами.

"Ось це фігура"

"Сексі"

"Красуня"

"Красуня Віра, ви чудо. Дякую за радість, яку ви несете!"

"Шикарна дівчина",

"Хороша, чортицю"

"Жінка-вамп або жінка-кішка"

"Ідеальна"

Нагадаємо, Віра Брежнєва влаштувала гарячі танці на столі на закритій вечірці в Києві.

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