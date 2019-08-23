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Безстрашна Тіна Кароль репетирує гімн України на даху багатоповерхівки (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.08.2019 - 17:09
Безстрашна Тіна Кароль репетирує гімн України на даху багатоповерхівки (фото)
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка заспіває гімн України у День Незалежності саме на даху

Нещодавно стало відомо, що гімн України під час урочистого святкування Дня Незалежності країни 24 серпня виконає знаменита співачка Тіна Кароль, яка зізналася, що дуже щаслива і горда такій ролі. Номер обіцяє бути дійсно незабутнім - адже артистка буде співати...на даху!

Про це розповів один з режисерів Ходи Гідності Алан Бадоєв. На своїй сторінці в Instagram він опублікував атмосферні фото з репетиції, зроблені на даху київської консерваторії.

Кліпмейкер зазначив, що багато людей відмовляли його від цієї ідеї і вважали її неможливою, проте він впевнений, що все вийде просто відмінно.

На фото Алан і Тіна відображені в процесі роботи. Співачка одягнена в облягаючі чорні штани і сорочку, а також туфлі на підборах. За її спиною можна побачити відремонтований Будинок профспілок на Майдані. До речі, режисер подякував Кароль за безстрашність.

Безстрашна Тіна Кароль репетирує гімн України на даху багатоповерхівки (фото)

Фото: Тіна Кароль і Алан Бадоєв (instagram.com/alanbadoev)

"Так багато людей говорили - це не можливо, не вийде, не можна! Зрештою Тіна не погодитися лізти на дах консерваторії...І ось ми на ній )) і вже репетируємо і кадр буде грандіозний, такий як був у сні! Потрібно вірити у свої бажання, не дозволяйте розтягувати на компроміси ваш задум і все вийде! Спасибі Тіна -за підтримку, артистичний авантюризм і безстрашність. Спасибі самим божевільним людям нашої великої команди, з вами можна все. Йдемо далі", - прокоментував кадри Бадоєв.

Безстрашна Тіна Кароль репетирує гімн України на даху багатоповерхівки (фото)Фото: Тіна Кароль і Алан Бадоєв (instagram.com/alanbadoev)

Захоплені підписники зізналися, що не можуть дочекатися, щоб побачити результати цієї творчої співпраці і впевнені, що це буде щось приголомшливе.

  • Тільки вчора думала про те, що потрібна спільна робота двох геніальних людей: Алана і Тіни. І ось Ви творите разом! Ох вже ці думки
  • Впевнена, що ваша колаборація буде пушкабомба
  • Тіна на даху поборола страх висоти
  • Це ж Тіна - вона Артист. Впевнена, що вона заради творчості піде на все.
  • Тіна повернулася до витоків
  • Браво Алан!!! молодець Тіна
  • Сила висоти
  • Ого, ось це поворот, чекаю завтра що б почути і побачити
  • Пишаємося вами
  • найсміливіша, найкраща
  • Вау, такий тандем віщує щось неймовірне

Безстрашна Тіна Кароль репетирує гімн України на даху багатоповерхівки (фото)

Скріншот коментарів (instagram.com/alanbadoev)

Нагадаємо, Тіна Кароль умилила мережу забавним відео з 10-річним сином Веніаміном, в якому хлопчик підтримує маму перед виходом кліпу Вабити і заодно її вчить англійської мови.

Сексапільна Тіна Кароль спокушає молодих красенів у новому кліпі "Вабити" "Звучати, надихати, пишатись": Тіна Кароль виконає гімн України на День Незалежності
Новини України Алан БадоєвТіна КарольДень независимости Украины
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