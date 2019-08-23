Безстрашна Тіна Кароль репетирує гімн України на даху багатоповерхівки (фото)

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка заспіває гімн України у День Незалежності саме на даху

Нещодавно стало відомо, що гімн України під час урочистого святкування Дня Незалежності країни 24 серпня виконає знаменита співачка Тіна Кароль, яка зізналася, що дуже щаслива і горда такій ролі. Номер обіцяє бути дійсно незабутнім - адже артистка буде співати...на даху!

Про це розповів один з режисерів Ходи Гідності Алан Бадоєв. На своїй сторінці в Instagram він опублікував атмосферні фото з репетиції, зроблені на даху київської консерваторії.

Кліпмейкер зазначив, що багато людей відмовляли його від цієї ідеї і вважали її неможливою, проте він впевнений, що все вийде просто відмінно.

На фото Алан і Тіна відображені в процесі роботи. Співачка одягнена в облягаючі чорні штани і сорочку, а також туфлі на підборах. За її спиною можна побачити відремонтований Будинок профспілок на Майдані. До речі, режисер подякував Кароль за безстрашність.

Фото: Тіна Кароль і Алан Бадоєв (instagram.com/alanbadoev)

"Так багато людей говорили - це не можливо, не вийде, не можна! Зрештою Тіна не погодитися лізти на дах консерваторії...І ось ми на ній )) і вже репетируємо і кадр буде грандіозний, такий як був у сні! Потрібно вірити у свої бажання, не дозволяйте розтягувати на компроміси ваш задум і все вийде! Спасибі Тіна -за підтримку, артистичний авантюризм і безстрашність. Спасибі самим божевільним людям нашої великої команди, з вами можна все. Йдемо далі", - прокоментував кадри Бадоєв.

Фото: Тіна Кароль і Алан Бадоєв (instagram.com/alanbadoev)

Захоплені підписники зізналися, що не можуть дочекатися, щоб побачити результати цієї творчої співпраці і впевнені, що це буде щось приголомшливе.

Тільки вчора думала про те, що потрібна спільна робота двох геніальних людей: Алана і Тіни. І ось Ви творите разом! Ох вже ці думки

Впевнена, що ваша колаборація буде пушкабомба

Тіна на даху поборола страх висоти

Це ж Тіна - вона Артист. Впевнена, що вона заради творчості піде на все.

Тіна повернулася до витоків

Браво Алан!!! молодець Тіна

Сила висоти

Ого, ось це поворот, чекаю завтра що б почути і побачити

Пишаємося вами

найсміливіша, найкраща

Вау, такий тандем віщує щось неймовірне

Скріншот коментарів (instagram.com/alanbadoev)

Нагадаємо, Тіна Кароль умилила мережу забавним відео з 10-річним сином Веніаміном, в якому хлопчик підтримує маму перед виходом кліпу Вабити і заодно її вчить англійської мови.