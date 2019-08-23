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Бесстрашная Тина Кароль репетирует гимн Украины на крыше многоэтажки (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.08.2019 - 17:09
Бесстрашная Тина Кароль репетирует гимн Украины на крыше многоэтажки (фото)
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица споет гимн Украины в День Независимости именно на крыше

Недавно стало известно, что гимн Украины во время торжественного празднования Дня Независимости страны 24 августа исполнит знаменитая певица Тина Кароль, которая призналась, что очень счастлива и горда такой роли. Номер обещает быть действительно запоминающимся - ведь артистка будет петь...на крыше!

Об этом рассказал один из режиссеров Шествия Достоинства Алан Бадоев. На своей странице в Instagram он опубликовал атмосферные фото с репетиции, сделанные на крыше киевской консерватории.

Клипмейкер отметил, что многие отговаривали его от этой идеи и считали ее невозможной, однако он уверен, что все получится просто отлично.

На фото Алан и Тина запечатлены в процессе работы. Певица одета в облегающие черные брюки и водолазку, а также туфли на каблуке. За ее спиной можно увидеть отремонтированный Дом профсоюзов на Майдане. К слову, режиссер поблагодарил Кароль за бесстрашие.

Бесстрашная Тина Кароль репетирует гимн Украины на крыше многоэтажки (фото)

Фото: Тина Кароль и Алан Бадоев (instagram.com/alanbadoev)

"Так много людей говорили - это не возможно, не выйдет, нельзя! В конце концов Тина не согласиться лезть на крышу консерватории...И вот мы на ней )) и уже репетируем и кадр будет грандиозный, такой как был во сне! Нужно верить в свои желания, не позволяйте растаскивать на компромиссы ваш замысел и все получится! Спасибо Тина -за поддержку, артистический авантюризм и бесстрашие. Спасибо самым сумасшедшим людям нашей большой команды, с вами можно все. Идем дальше", - прокомментировал кадры Бадоев.

Бесстрашная Тина Кароль репетирует гимн Украины на крыше многоэтажки (фото)Фото: Тина Кароль и Алан Бадоев (instagram.com/alanbadoev)

Восхищенные подписчики признались, что не могут дождаться, чтобы увидеть результаты этого творческого сотрудничества и уверены, что это будет нечто потрясающее.

  • Только вчера думала о том, что нужна совместная работа двух гениальных людей: Алана и Тины. И вот Вы творите вместе! Ох уж эти мысли
  • Уверена, что ваша коллаборация будет пушкабомба
  • Тина на крыше поборола страх высоты
  • Это же Тина - она Артист. Уверенна, что она ради творчества пойдёт на всё.
  • Тина вернулась к истокам
  • Браво Алан!!! молодец Тина
  • Сила высоты
  • Ого, вот это поворот, жду завтра что бы услышать и увидеть
  • Гордимся вами
  • Самая смелая, самая лучшая
  • Вау, такой тандем предвещает что-то невероятное

Бесстрашная Тина Кароль репетирует гимн Украины на крыше многоэтажки (фото)

Скриншот комментариев (instagram.com/alanbadoev)

Напомним, Тина Кароль умилила сеть забавным видео с 10-летним сыном Вениамином, в котором мальчик поддерживает маму перед выходом клипа Вабити и заодно учит ее английскому языку.

Сексапильная Тина Кароль соблазняет юных красавчиков в новом клипе "Вабити" "Звучать, вдохновлять, гордиться": Тина Кароль исполнит гимн Украины на День Независимости
Новости Украины Алан БадоевТина КарольДень независимости Украины
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