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"Звучати, надихати, пишатись": Тіна Кароль виконає гімн України на День Незалежності

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.08.2019 - 15:29
"Звучати, надихати, пишатись": Тіна Кароль виконає гімн України на День Незалежності
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка виступить під час Ходи Гідності

У Києві щосили йде підготовка до урочистих заходів на честь Дня Незалежності України, який святкується 24 серпня. У цьому році вирішили відмовитися від традиційного параду на Хрещатику, а замість нього відбудеться Хода Гідності. Вже з'явилися перші фото з репетиції заходу, режисерами якого стали Алан Бадоєв та Олена Коляденко. А ось честь виконати гімн України дісталася популярній співачці Тіні Кароль.

Про це повідомив PR-менеджер співачки Павло Орлов в Facebook, а пізніше сама Тіна показала відео з репетиції виступу в сторіс свого Instagram-аккаунта.

"Я дуже щаслива бути в цей історичний момент з тобою, Володимир Зеленський. Звучати, надихати, пишатись нашим президентом і Батьківщиною", – написала Кароль.

Відео: Тіна Кароль репетирує гімн України (instagram.com/fantina__)

Вона також додала "Сусіди раді", давши зрозуміти, що репетиція проходила у неї вдома.

У "Ході Гідності" візьме участь гордість країни: представники різних українських військ, ветерани АТО, вчителі, спортсмени, медики, волонтери, дипломати, а також, звичайно, головна гордість України - діти.

"Ми відійшли від ідеї дорогих, масштабних декорацій, змістивши акценти на людей – їх вчинки, історії і долі, про які має дізнатись уся країна. Найдорожчим на День Незалежності буде людина – наші талановиті співвітчизники", – розповів режисер Алан Бадоєв.

Нагадаємо, що на День незалежності 2019 уряд задумав не проводити стандартний військовий парад, а це буде "Хода Гідності". У святкуванні візьме участь президент України Володимир Зеленський, який виступить з промовою. Також у заходах візьмуть участь п'ять оркестрів, 18 піаністів і народних артистів України, а солістка групи ONUKA Ната Жижченко заспіває під час ходи.

До речі, Тіна Кароль зізналася, які таланти перейшли її 10-річному синові Веніаміну від батька Євгена Огіра, який помер від раку.

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