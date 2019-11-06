"Безстрашна партнерка": Остапчук вразив небезпечним трюком на репетиції Танців з зірками 2019

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведучий показав ексклюзивне відео

Володимир Остапчук – один з найяскравіших учасників проекту Танці з зірками 2019. З ефіру в ефір він намагається здивувати суддівську четвірку не тільки новим танцем і зміною образів, але і професійним зростанням в якості танцюриста. В одинадцятому прямому ефірі проекту шоумен разом зі своєю партнеркою Ілоною Гвоздьовою і переможцем минулого сезону Ігорем Ластівчиним станцювали запальне диско, але для наступного випуску Вова готує щось дійсно вражаюче.

А поки шоумен опублікував відео з репетиції до минулого ефіру в Instagram. Разом з парнершей Володимир відточував складну підтримку – він перекинув Ілону через голову.

"У мене сама безстрашна партнерка, але кожен раз перед цією підтримкою Ілона Гвоздьова хрестилася. Ігор Ластівчин по праву чемпіон і танцює нереально, але і Вова хоче кубок. Так що готуємося запалювати ламінат і на цьому тижні", - пообіцяв ведучий.

Шанувальники пари Вови та Ілони зізналися, що самі переживали через складну підтримки, але видовище вийшло дійсно ефектним.

Хоробра дівчина, що тут скажеш

Я теж трохи злякалася за Ілону, але це було Крууууто!!!! Я за вас!

Жестячковий політ. Альо було доволі круто

Спрацювали чітко!!! Ілонка безстрашна!

Шалено крута підтримка! Ви молодці!

Аж самому захотілося спробувати когось так підкинути

Круто, молодці. Бажаю вам перемоги

Скріншот коментарів

До речі, ведучий зізнався, що розлучення не вплинули на його працездатність і бажання перемогти у шоу. Він готовий працювати з подвійним запалом.

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова (відео: YouTube/Танці з зірками)

Раніше Ганна Різатдінова показала репетицію екстремального трюку для одинадцятого випуску проекту Танці з зірками 2019.