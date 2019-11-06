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"Безстрашна партнерка": Остапчук вразив небезпечним трюком на репетиції Танців з зірками 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.11.2019 - 16:34
"Безстрашна партнерка": Остапчук вразив небезпечним трюком на репетиції Танців з зірками 2019
Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведучий показав ексклюзивне відео

Володимир Остапчук – один з найяскравіших учасників проекту Танці з зірками 2019. З ефіру в ефір він намагається здивувати суддівську четвірку не тільки новим танцем і зміною образів, але і професійним зростанням в якості танцюриста. В одинадцятому прямому ефірі проекту шоумен разом зі своєю партнеркою Ілоною Гвоздьовою і переможцем минулого сезону Ігорем Ластівчиним станцювали запальне диско, але для наступного випуску Вова готує щось дійсно вражаюче.

А поки шоумен опублікував відео з репетиції до минулого ефіру в Instagram. Разом з парнершей Володимир відточував складну підтримку – він перекинув Ілону через голову.

"У мене сама безстрашна партнерка, але кожен раз перед цією підтримкою Ілона Гвоздьова хрестилася. Ігор Ластівчин по праву чемпіон і танцює нереально, але і Вова хоче кубок. Так що готуємося запалювати ламінат і на цьому тижні", - пообіцяв ведучий.

Шанувальники пари Вови та Ілони зізналися, що самі переживали через складну підтримки, але видовище вийшло дійсно ефектним.

  • Хоробра дівчина, що тут скажеш
  • Я теж трохи злякалася за Ілону, але це було Крууууто!!!! Я за вас!
  • Жестячковий політ. Альо було доволі круто
  • Спрацювали чітко!!! Ілонка безстрашна!
  • Шалено крута підтримка! Ви молодці!
  • Аж самому захотілося спробувати когось так підкинути
  • Круто, молодці. Бажаю вам перемоги

Скріншот коментарів

До речі, ведучий зізнався, що розлучення не вплинули на його працездатність і бажання перемогти у шоу. Він готовий працювати з подвійним запалом.

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова (відео: YouTube/Танці з зірками)

Раніше Ганна Різатдінова показала репетицію екстремального трюку для одинадцятого випуску проекту Танці з зірками 2019.

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