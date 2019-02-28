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Незрівнянна: зірка "Орла и Решки" захопила ідеальною фігурою в бікіні


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Известная по тревел-шоу "Орел и Решка" ведущая Алина Астровская балует своих подписчиков яркими фото с каждой новой поездки. Обычно звезда морского сезона публикует фото новых ярких образов. И зачастую, к слову, Алина выбирает наряды от украинских дизайнеров. К примеру, ранее Астровская показала романтичный образ в платье в горошек, дополнив его топом и белыми кедами.  

Новым снимком ведущая "Орла и Решки" поделилась с острова Панглао, Филиппины. На этот раз поклонники восхищались не нарядами, а точеной и буквально идеальной фигурой телеведущей. Алина позирует в черном купальнике от итальянского бренда Calzedonia Official.

При этом телеведущая перечислила причины, по которым стоит обязательно посетить Филиппинские острова.

Алина Астровская на острове Панглао (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Так, в список этих причин попали:

  1. Моря, за их красоту можно закрыть глаза на еще не совсем налаженную инфраструктуру!
  2. Снорклинг и дайвинг. А если вы увидите костяк сардин (советую ехать утром!), никогда не забудете это представление! Нечто огромное в воде, танцует и меняет формы, плавными линиями! Не сразу понимаешь, что это мелкие рыбешки!
  3. Водопады, чистые и минеральные источники! Дюгонь, долгопят и бинтуронг – три уникальных вида животных, с первым можно даже поплавать!
  4. Шоколадные холмы! Даже местные не устают от экскурсий к этой природной достопримечательности!

А вот поклонники Астровской поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу ее нового снимка:

  • "Какая вы красивая"
  • "Аля, Вы шикарная девушка. Огонь"
  • "Как вы держите себя в такой идеальной форме?!"
  • "Красивая ты детка, Алинка"
  • "Фигура –вау! Алина, смотрю "Орел и Решка" и поняла, на кого вы похожи) На Милу Йовович"
  • "Фигурка отпад, это все морепродукты?"
  • "Очень красивая, и купальник супер!"

Напомним, до этого Алина Астровская восхитила точеной фигурой в мини-юбке

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