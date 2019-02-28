Незрівнянна: зірка "Орла и Решки" захопила ідеальною фігурою в бікіні

Також Аліна розповіла, чому варто обов'язково поїхати на Філіппіни
Известная по тревел-шоу "Орел и Решка" ведущая Алина Астровская балует своих подписчиков яркими фото с каждой новой поездки. Обычно звезда морского сезона публикует фото новых ярких образов. И зачастую, к слову, Алина выбирает наряды от украинских дизайнеров. К примеру, ранее Астровская показала романтичный образ в платье в горошек, дополнив его топом и белыми кедами.
Новым снимком ведущая "Орла и Решки" поделилась с острова Панглао, Филиппины. На этот раз поклонники восхищались не нарядами, а точеной и буквально идеальной фигурой телеведущей. Алина позирует в черном купальнике от итальянского бренда Calzedonia Official.
При этом телеведущая перечислила причины, по которым стоит обязательно посетить Филиппинские острова.
Алина Астровская на острове Панглао (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)
Так, в список этих причин попали:
А вот поклонники Астровской поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу ее нового снимка:
Напомним, до этого Алина Астровская восхитила точеной фигурой в мини-юбке.
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