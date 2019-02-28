Незрівнянна: зірка "Орла и Решки" захопила ідеальною фігурою в бікіні

Також Аліна розповіла, чому варто обов'язково поїхати на Філіппіни

Известная по тревел-шоу "Орел и Решка" ведущая Алина Астровская балует своих подписчиков яркими фото с каждой новой поездки. Обычно звезда морского сезона публикует фото новых ярких образов. И зачастую, к слову, Алина выбирает наряды от украинских дизайнеров. К примеру, ранее Астровская показала романтичный образ в платье в горошек, дополнив его топом и белыми кедами.

Новым снимком ведущая "Орла и Решки" поделилась с острова Панглао, Филиппины. На этот раз поклонники восхищались не нарядами, а точеной и буквально идеальной фигурой телеведущей. Алина позирует в черном купальнике от итальянского бренда Calzedonia Official.

При этом телеведущая перечислила причины, по которым стоит обязательно посетить Филиппинские острова.

Алина Астровская на острове Панглао (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Так, в список этих причин попали:

Моря, за их красоту можно закрыть глаза на еще не совсем налаженную инфраструктуру! Снорклинг и дайвинг. А если вы увидите костяк сардин (советую ехать утром!), никогда не забудете это представление! Нечто огромное в воде, танцует и меняет формы, плавными линиями! Не сразу понимаешь, что это мелкие рыбешки! Водопады, чистые и минеральные источники! Дюгонь, долгопят и бинтуронг – три уникальных вида животных, с первым можно даже поплавать! Шоколадные холмы! Даже местные не устают от экскурсий к этой природной достопримечательности!

А вот поклонники Астровской поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу ее нового снимка:

"Какая вы красивая"

"Аля, Вы шикарная девушка. Огонь"

"Как вы держите себя в такой идеальной форме?!"

"Красивая ты детка, Алинка"

"Фигура –вау! Алина, смотрю "Орел и Решка" и поняла, на кого вы похожи) На Милу Йовович"

"Фигурка отпад, это все морепродукты?"

"Очень красивая, и купальник супер!"

Напомним, до этого Алина Астровская восхитила точеной фигурой в мини-юбке.

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