Тодоренко теж так робила: ведучих "Орла і Решки" змусили подолати фобії

Фото: Оля і Антон (instagram.com/orelireshka_official)

Антону і Олі довелося не солодко під час зйомок у В'єтнамі

Ведучим тревел-шоу "Орел і решка. Мегаполіси" Антону Зайцеву і Ользі Антиповій деколи доводиться на зйомках зовсім не солодко і їх подорожі часто пов'язані з цим ризиком. Їм довелося навіть подолати свої фобії, щоб створити видовищну програму для глядачів. Відео експериментів ведучих було опубліковано в Instagram проекту.

Так, під час запису передачі про подорожі по В'єтнаму Олі треба було навчитися кататися на мопеді і навіть їсти прямо на вулиці екзотичні і, схоже, абсолютно не апетитні страви місцевої кухні.

Режисер проекту Євген Синельников вирішив підбадьорити дівчину і нагадати їй, що її попередниця Регіна Тодоренко також проходила через не найприємніші випробування.

"Давай, давай Регіна пробувала – не отруїлася, і ти зможеш. Ти – нова ведуча, повинна все пробувати", - намагався переконати Олю Женя.

"Він вирішив, що таким чином мене замотивував. Насправді, так", – зізналася телеведуча.

Нагадаємо, що в мережі з'явилися видовищні фотоозвіти з подорожі в Намібію з новими ведучими проекту "Орел і решка. Мегаполіси".

Шанувальники похвалили ведучих за сміливість, а також розгорнули дискусію про те, чи подобаються їм новенькі.

Фото: команда тревел-шоу "Орел і решка. Мегаполіси" (instagram.com/orelireshka_official)

"А всі думають щоведучими працювати просто... Ну-ну....у мене від змії точно кома була б", "Ведучі нові, фобії старі", "Спробуй вижити" - краща фраза цього ролика", "Дуже живі, справжні емоції, мені подобається", - відзначали коментатори.

Раніше телеведуча шоу "Орел і решка. Морський сезон" Аліна Астровська захопила образом в легкій сукні від українського бренду. Вона вибрала яскравий наряд від бренду ELENA BURBA.

До слова, зірка тревел-програми "Орел і решка" показала яскравий кадр з підводної зйомки, на якому вона зображена в купальнику.