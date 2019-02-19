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Найкрасивіші ніжки: зірка "Орла и Решки" захопила романтичним образом

Lite » Мода 19.02.2019 - 11:06
Найкрасивіші ніжки: зірка "Орла и Решки" захопила романтичним образом
Аліна Астровська (фото:

Шанувальники Астровської відзначили, що їй дуже личить нове плаття

Команда популярного тревел-шоу "Орел и Решка" продовжує знімати улюблений "Морський сезон". Ведучими нового випуску є Аліна Астровська та "вовк подорожей" Коля Серга. Цього разу команда відправилася вивчати узбережжі Шрі-Ланки.

Для чергової екзотичної подорожі Астровська, яку до цього порівняли з "ангелом", обрала новий образ, знову підкоривши фанатів жіночністю і відчуттям стилю. Відповідні фото ведуча опублікувала на своїй instagram-сторінці.

Аліна Астровська та Коля Серга

Аліна Астровська та Коля Серга на Шрі-Ланці (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Для зйомок нового випуску зірка "Орла и Решки" вибрала легке літнє плаття зеленого кольору в романтичний горошок. До речі, в новому весняно-літньому сезоні 2019 знову буде актуальним "горох". Талію ведуча підкреслила чорним поясом.

Цікаво, що в цілому образ вийшов злегка "бунтарський". Під сукню Астровська вирішила одягнути чорний топ з принтом, також доповнивши свій лук білими кросівками.

Найкрасивіші ніжки: зірка &quot;Орла и Решки&quot; захопила романтичним образом

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

До речі, на одному з фото телеведуча показала стрункі ніжки. І саме цей кадр привернув чимало уваги з боку шанувальників Аліни.

Найкрасивіші ніжки: зірка &quot;Орла и Решки&quot; захопила романтичним образом

Фото: instagram.com/alina_astrovskaya

  • "О, які ж чудові ніжки, Аліна! Це найкрасивіші ніжки, що я бачив!"
  • "Аліна, ти найсексуальніша ведуча на "Орел и Решка". Та й взагалі рідкісної краси дівчина"
  • "Аліна, ти така класна! Окраса програми!"
  • "Хороший випуск! Аліна, Ви класна ведуча, природна і цікава"
  • "З Колею класно виглядаєте! Прямо ідеальна пара!"
  • "Так, сукня дуже личить"
  • "Чарівна! Образ нескінченно прекрасний, як же Вам личить горошок... Естетична краса"
  • "Плаття дуже красиве"

Нагадаємо, що новими ведучими шоу "Орел і Решка. Мегаполіси" стали Антон Зайцев і Ольга Антіпова. Раніше ми писали, що ведучим довелося подолати на камеру свої фобії, щоб продовжити участь у проекті.

Також відзначимо, що в Абу-Дабі Астровська з'явилася в елегантній рожевій сукні з відкритими плечима від відомого українського дизайнера.

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Новини України Шри-ЛанкаОрел и РешкаАліна Астровська
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