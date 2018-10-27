Нескінченний драйв: барвистий фотозвіт шоу "Королева ночі" у Палаці спорту

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Артистка виконала 19 композицій, кожна з яких супроводжувалася новими елементами шоу

У п'ятницю, 26 жовтня близько 10 тисяч людей бачили по-справжньому захоплююче шоу. Оля Полякова зібрала повний зал прихильників у київському Палаці спорту. Шоу "Королева ночі" — це не просто нова величина, це новий формат українського шоу-бізнесу. Безмежна харизма співачки, масове виконання улюблених пісень тисячами людей, розкішні образи, дивовижні декорації, екстремальні номери і нескінченний драйв - виступ Олі Полякової вразило надовго. Прес-служба виконавиці підготувала яскравий фотозвіт з самого масштабного концерту Полякової, передає LITE.

Фото: шоу "Королева ночі (Володимир Бугаєнко/прес-служба Олі Полякової)

Глядачів чекали не тільки сильний і дивовижний вокал, дорогі декораційні елементи, постійна зміна образів, смертельний номер і багато інших сюрпризів, але і кілька слів на тему політики.

Фото: шоу "Королева ночі (Володимир Бугаєнко/прес-служба Олі Полякової)

Як і обіцялося, Оля Полякова здивувала всіх глядачів по-справжньому екстремальних номером рівня Девіда Копперфільда з розпилюванням співачки навпіл. Самої цієї величезної електричною пилкою розпиляв її один з кращих ілюзіоністів України Андрій Чеканюк. Дія проходило на напівпрозорому столі, так що глядачі змогли побачити смертельний трюк власними очима.

Фото: шоу "Королева ночі (Володимир Бугаєнко/прес-служба Олі Полякової)

Крім високотехнологічного масштабного шоу, Оля Полякова вражала своїми розкішними костюмами, які протягом концерту вона змінювала 9 разів.

Нагадаємо, що раніше LITE розповідав про те, якого масштабу фурор справило шоу "Королева ночі" на глядачів концерту.

До цього Полякова програла парі і роздяглася на шоу Танці з зірками.

Раніше Оля Полякова пояснила, як ставиться до підтримки кандидатів у передвиборних перегонах.

Відео: (video.rbc.ua)