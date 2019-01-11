Вагітна дружина Касселя засвітила кругленький животик на пляжі

Фото: Тіна Кунаки і Венсан Кассель (instagram.com/tinakunakey)

Знаменитий актор з молодою дружиною відпочивають в Бразилії

На початку 2019 року 52-річний французький актор Венсан Кассель та його 21-річна дружина Тіна Кунаки порадували прихильників новиною про те, що вони чекають дитину. Після цього модель почала з задоволенням демонструвати в мережі свої помітно округлі форми. Дівчина поділилася в Instagram новим знімком, зробленим у Бразилії, де зараз відпочиває зіркова пара.

На фото Кунаки позує на пляжі в купальнику з квітковим принтом. Крім значного живота, можна також помітити, що і груди зірки помітно збільшилися через вагітність.

Фото: Тіна Кунаки (instagram.com/tinakunakey)

Менш ніж за добу знімок набрав майже 200 тисяч лайків і безліч коментарів.

Раніше Тіна опублікувала ще одне фото з пляжу, де вона сидить на піску в сріблястому бікіні.

Фото: Тіна Кунаки (instagram.com/tinakunakey)

Також дружина Касселя поділилася чуттєвим селфи, блиснувши пишними грудьми.

Фото: Тіна Кунаки (instagram.com/tinakunakey)

Зазначимо, що у Венсана Касселя вже є дві доньки від італійської акторки Моніки Беллуччі - 14-річна Діва і восьмирічна Леоні, які після розлучення живуть з мамою. Кунаки ж вперше стане матір'ю.

Нагадаємо, про роман Венсана і Тіни стало відомо влітку 2015-го року, коли вони разом відпочили на Ібіці. 24 серпня 2018 року Венсан і Тіна одружилися. А на початку 2019 року 21-річна модель запостила в мережі багатозначне фото і зізналася, що вагітна.

Раніше ми писали про недавній спільний вихід подружжя у світ - вони побували на прем'єрі фільму "Імператор Парижа", в якому Венсан зіграв головну роль. На знімках, зроблених в кінотеатрі, Тіна виглядає стрункою і запідозрити її у вагітності тоді було складно.

До речі, Моніка Беллуччі, яка після розставання з Венсаном Касселем ніяк не коментувала своє особисте життя, вперше розповіла про свого бойфренда.