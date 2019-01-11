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Беременная жена Касселя засветила округлившийся животик на пляже

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.01.2019 - 16:38
Беременная жена Касселя засветила округлившийся животик на пляже
Фото: Тина Кунаки и Венсан Кассель (instagram.com/tinakunakey)

Знаменитый актер с молодой женой отдыхают в Бразилии

В начале 2019 года 52-летний французский актер Венсан Кассель и его 21-летняя жена Тина Кунаки порадовали поклонников новостью о том, что они ждут ребенка. После этого модель начала с удовольствием демонстрировать в сети свои заметно округлившиеся формы. Девушка поделилась в Instagram новым снимком, сделанном в Бразилии, где сейчас отдыхает звездная пара.

На фото Кунаки позирует на пляже в купальнике с цветочным принтом. Кроме внушительного живота, можно также заметить, что и грудь звезды заметно увеличилась из-за беременности. 

Беременная жена Касселя засветила округлившийся животик на пляже

Фото: Тина Кунаки (instagram.com/tinakunakey)

Менее чем за сутки снимок набрал почти 200 тысяч лайков и множество комментариев.

Ранее Тина опубликовала еще одно фото с пляжа, где она сидит на песке в серебристом бикини.

Беременная жена Касселя засветила округлившийся животик на пляже

Фото: Тина Кунаки (instagram.com/tinakunakey)

Также жена Касселя поделилась чувственным селфи, блеснув пышной грудью.

Беременная жена Касселя засветила округлившийся животик на пляже

Фото: Тина Кунаки (instagram.com/tinakunakey)

Отметим, что у Венсана Касселя уже есть две дочери от итальянской актрисы Моники Беллуччи - 14-летняя Дева и восьмилетняя Леони, которые после их развода живут с мамой. Кунаки же впервые станет матерью.

Напомним, о романе Венсана и Тины стало известно летом 2015-го года, когда они вместе отдохнули на Ибице. 24 августа 2018 года Венсан и Тина поженились. А в начале 2019 года 21-летняя модель запостила в сети многозначительное фото и призналась, что беременна.

Ранее мы писали о недавнем совместном выходе супругов в свет - они побывали на премьере фильма "Император Парижа", в котором Венсан сыграл главную роль. На снимках, сделанных в кинотеатре, Тина выглядит стройной и заподозрить ее в беременности тогда было сложно. 

Кстати, Моника Беллуччи, которая после расставания с Венсаном Касселем никак не комментировала свою личную жизнь, впервые рассказала о своем бойфренде

 

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