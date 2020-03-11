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Вагітна Джамала поділилася своєю схемою профілактики коронавіруса

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.03.2020 - 17:37
Вагітна Джамала поділилася своєю схемою профілактики коронавіруса
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Пециа розсекретила свої методи запобігання хвороби

Джамала нещодавно порадувала і здивувала прихильників новиною про те, що незабаром вдруге стане мамою. Вагітність не заважає співачці вести активний спосіб життя і подорожувати. Так вона поїхала до Нідерландів, але мету свого візиту вважала за краще не розкривати. По поверненню в Київ артистка також активно долучилася до світського життя і побувала на врученні Шевченківської премії. Правда, вагітна Джамала намагається проявляти підвищену обережність і проводити профілактику коронавриуса.

Артиска опублікувала фото в довгому затишному светрі оверсайз і поділилася з шанувальниками власною схемою превентивних заходів.

"Карантин?! Головне без паніки! Рекомендувати нічого не буду, бо для цього є спеціалісти.Що я роблю для профілактики цього захворювання? Провітрюю частіше кімнати, користуюся зволожувачем повітря. Обов'язково мію руки з милому, промиваю ніс спеціальним розчином або просто так само звичайним милому. Ще я користуюся оксоліновою маззю. Прогулююсь на свіжому повітрі поряд з будинком. Не вдягаю маску на вулиці. Маска потрібна тим, хто вже захворів, або є ймовірність опинитися в одному приміщенні з хворим. Давайте берегти своє здоров'я і піклуватися про наших близьких. Все буде добре!" - написала Джамала.

Вагітна Джамала поділилася своєю схемою профілактики коронавіруса

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Як це, ніс промивати милом? Що потім буде з шкірою всередині?" - уточнила одна з пыдписниць співачки. "Всередині нічого, а кінчик носа трохи подсушит. Але це поправимо кремом", - відповіла артистка і порадила використовувати натуральний продукт.

Вагітна Джамала поділилася своєю схемою профілактики коронавіруса

Вагітна Джамала поділилася своєю схемою профілактики коронавіруса

Скріншот коментарів

Інші ж пыдписники долучилися до дискусії та побажали майбутній мамі міцного здоров'я.

  • Красуня, розумна, талановита. Обожнюю Вас і Ваші пісні. Дай Боже Вам міцного здоров'я.
  • Ось так сидиш дивишся новини, думаєш, що все це десь далеко, не з нами... Спасибі, Джа, за поради і вашу турботу! Будемо берегти себе та своїх близьких
  • Джамала, ваші переживання особливо зрозумілі. Ви чекаєте малюка. Нехай все буде добре, а головний меседж цього посту-без паніки-буде почутий. А всі інші заходи кожен вирішує для себе-приймати/не приймати
  • Дякуємо за вашу турботу, будемо слідкувати за своїм здоров'ям і здоров'ям близьких та рідних

Скріншот коментарів

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