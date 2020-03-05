Вагітна Джамала показала унікальний інтер'єр в улюбленій країні

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка подорожує по Нідерландам

Джамала незважаючи на своє цікаве положення (зірка чекає другого малюка) веде активний спосіб життя і багато подорожує. Так, вона вирушила в Амстердам, Нідерланди. Про мету візиту співачка поки що мовчить, тримаючи інтригу, зате ділиться атмосферними фото на вуличками міста. Так, на новому знімку артистка позує серед оригінального інтер'єру, причому, складно повірити, з чого зроблене оздоблення розкішної кімнати.

Співачка розташувалася в екстравагантному "золотому" кріслі. На ній – сорочка гірчичного відтоку (один з трендових кольорів сезону) вільного крою і строкаті чорні штани з дрібним принтом, а також масивні чорні черевики.

Джамала звернула увагу шанувальників на масивну розкішну люстру з декоративними золотими підвісками з ланцюгів.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Я обожнюю цю країну! Ну як можна робити все так просто і красиво? Наприклад, люстра позаду мене зроблена з велосипедних ланцюжків. Продовжую свій шлях. Привіт, Роттердам!" - поділилася вона своїми планами.

Шанувальники Джамали не успустили можливість зробити їй комплімент, а заодно оцінити і інтер'єр за її спиною.

Як же гарно!

Так красиво!

Клас, Джа

Яка ж Ви прекрасна. Просто молодчинка, працюйте над музикою, ми це цінуємо

Така вся сонячна. З цікавістю спостерігаю за пересуваннями!

Гарно

Скріншот коментарів

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