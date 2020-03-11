ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світиться від щастя: Джамала підкреслила вагітний животик яскравим платтям в етнічному стилі

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.03.2020 - 09:57
Світиться від щастя: Джамала підкреслила вагітний животик яскравим платтям в етнічному стилі
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка відвідала церемонію вручення Шевченківської премії

Вагітна другою дитиною Джамала не збирається зменшувати обороти і веде активний спосіб життя, продовжуючи виступати на сцені і навіть подорожувати. Так, нещодавно співачка відвідала Нідерланди, де з задоволенням погуляла мальовничими вуличками Амстердаму і відвідала теплиці, де вирощують тюльпани. Мету свого візиту артистка поки не стала розкривати, але натякнула, що вона пов'язана з Євробаченням 2020 року, що пройде в травні в Роттердамі.

А по поверненню додому Джамала вчинила яскравий вихід у світ - вона відвідала церемонію вручення Шевченківської премії в Національній опері України ім. Т. Р. Шевченка. Знімками з заходу зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для появи на публіці 36-річна знаменитість обрала оригінальне плаття в підлогу з етнічним червоно-білим орнаментом. Облягаючий наряд красиво підкреслив помітно кругленький животик вагітної артистки.

Світиться від щастя: Джамала підкреслила вагітний животик яскравим платтям в етнічному стилі

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Свій ефектний образ артистка доповнила білими босоніжками на підборах, а волосся залишила розпущеним.

"Національна премія України імені Тараса Шевченка в День народження
видатного поета. Що може бути краще? Була щаслива приєднатись до святкового концерту і привітати лауреатів. Сьогодні був великий концерт, в якому брали участь @babkin_official @the_hardkiss @pianoboy_official @viviennemort @go_a_band ⠀Вітаю всіх лауреатів, альо особливо радію успіхам моїх друзів:
⁃ Опера-реквієм "Йов" Влада Троїцького, Романа Григоріва та Іллі Разумейка — лауреатка у номінації "Театральні мистецтво".
⁃ Мої любі @dakhabrakha з альбомом "Шлях" здобули перемогу у номінації "Музичне мистецтво".
Пишаюся вами, друзі! Мрію, що коли виросту, так само отримаю Шевченківську премію", - поділилася емоціями артистка.

Світиться від щастя: Джамала підкреслила вагітний животик яскравим платтям в етнічному стиліСвітиться від щастя: Джамала підкреслила вагітний животик яскравим платтям в етнічному стилі

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі відразу ж помітили, що вагітність Джамалі дуже до лиця і вона просто світиться від щастя.

  • Джамала, Ви дуже гарна !!
  • Яка ж Ви гарна, вагітність найкраща оздоба
  • Яка гарна!!! Вам дуже личить це вбрання!!!
  • Дуже гарний костюм, фото супер! Джамала, вітаю з вагітністю!
  • Вау, Джамало, ви чудово виглядаєте
  • Красуня
  • Ві нереально чудово виглядаєте. Красуня
  • Джамалка ти просто красунька!!
  • твоя премія не за горами ) дякуємо тобі!
  • Який животииик. Вам так йде вагітність
  • Ой какооой животиииик вже. Як же Ви расцветаете з дня на день
  • Бомба, дуже круто, нехай Боженька береже вас!
  • Виглядаєте як завжди - приголомшливо
  • Який красивий наряд
  • Дуже пасує вагітність

Світиться від щастя: Джамала підкреслила вагітний животик яскравим платтям в етнічному стилі

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Раніше Джамала розповіла про реакцію свого чоловіка Бекіра Сулейманова на новину про поповнення в родині.

Вагітна Джамала показала унікальний інтер'єр в улюбленій країні Поки не можу розповісти: вагітна Джамала заінтригувала атмосферними фото з Амстердама
Новини України Джамалаобраз
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся