Вагітна дочка Ольги Сумської показала свій "типовий стан на карантині"

Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна зараз вагітна другою дитиною, так що дівчина суворо дотримується карантину і намагається взагалі нікуди не виходити, щоб не ризикувати. Тим більше, що якийсь час їй складала компанію кохана мама. Однак зараз 29-річна актриса спілкується тільки з чоловіком і 2-річною донькою. При цьому вона з задоволенням ділиться в мережі зворушливими "вагітними" фото.

Так, Тоня опублікувала ніжний кадр з фотосесії "в положенні", і розповіла, як проходять її будні на карантині. Вона з гумором зізналася, що стала дуже багато спати.

На знімку Паперна відображена в облягаючій білій сукні на бретельках, що підкреслила її чималий животик. Зверху на плечі вона накинула кардиган такого ж кольору. Зірка піднесла одну руку до обличчя і закрила очі.

"Мій типовий стан на карантині . Спати, спати і ще раз спати", - прокоментувала артистка.

Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

Шанувальники закликали Тоню берегти себе і спати, поки є можливість, і в черговий раз відзначили, що їй дуже до лиця вагітність.

Краса! Нічого, недовго залишилося відсипатися

Яка ти чудова

Як вам йде вагітність

красу треба берегти, спіть)

Дуже красива

Це знайомо! І саме безпечний стан

Ви красуня

Ну дуууже красива!

Адже можна робити гарні фото під час вагітності, не розумію і не приймаю тих хто позує напівголий, в нижній білизні або якихось вульгарних позах будучи в такому прекрасному стані!

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, вагітна дочка Ольги Сумської Тоня Паперна зворушила ніжним фото з мамою.