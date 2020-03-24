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Вагітна дочка Ольги Сумської показала свій "типовий стан на карантині"

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.03.2020 - 11:29
Вагітна дочка Ольги Сумської показала свій "типовий стан на карантині"
Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

Дівчина зізналася, що їй весь час хочеться спати

Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна зараз вагітна другою дитиною, так що дівчина суворо дотримується карантину і намагається взагалі нікуди не виходити, щоб не ризикувати. Тим більше, що якийсь час їй складала компанію кохана мама. Однак зараз 29-річна актриса спілкується тільки з чоловіком і 2-річною донькою. При цьому вона з задоволенням ділиться в мережі зворушливими "вагітними" фото.

Так, Тоня опублікувала ніжний кадр з фотосесії "в положенні", і розповіла, як проходять її будні на карантині. Вона з гумором зізналася, що стала дуже багато спати.

На знімку Паперна відображена в облягаючій білій сукні на бретельках, що підкреслила її чималий животик. Зверху на плечі вона накинула кардиган такого ж кольору. Зірка піднесла одну руку до обличчя і закрила очі.

"Мій типовий стан на карантині . Спати, спати і ще раз спати", - прокоментувала артистка.

Вагітна дочка Ольги Сумської показала свій &quot;типовий стан на карантині&quot;

Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

Шанувальники закликали Тоню берегти себе і спати, поки є можливість, і в черговий раз відзначили, що їй дуже до лиця вагітність.

  • Краса! Нічого, недовго залишилося відсипатися
  • Яка ти чудова
  • Як вам йде вагітність
  • красу треба берегти, спіть)
  • Дуже красива
  • Це знайомо! І саме безпечний стан
  • Ви красуня
  • Ну дуууже красива!
  • Адже можна робити гарні фото під час вагітності, не розумію і не приймаю тих хто позує напівголий, в нижній білизні або якихось вульгарних позах будучи в такому прекрасному стані!

Вагітна дочка Ольги Сумської показала свій &quot;типовий стан на карантині&quot;Вагітна дочка Ольги Сумської показала свій &quot;типовий стан на карантині&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, вагітна дочка Ольги Сумської Тоня Паперна зворушила ніжним фото з мамою.

Моє материнство: дочка Ольги Сумської зворушила мережу ніжним "вагітним" фото "Як же ви схожі": вагітна дочка Ольги Сумської зворушила ніжним фото з мамою
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