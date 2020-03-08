Бідні дівчатка! Потап з сином-красенем привітали з Міжнародним жіночим днем

Фото: Потап з сином (instagram.com/realpotap)

Репер показав свого дорослого гарного синочка

Потап разом з сином Андрієм від першого шлюбу з продюсером Іриною Горовою вирішив влаштувати чоловічі вихідні в Барселоні. В Іспанії вони прилетіли з метою відвідати футбольний матч "Барселона" - "Реал-Сосьєдад", який відбувся 7 березня в суботу. Репер завалив мережу фозвітами про проведення часу з сином - тато та хлопчик гуляли по місту, заглянули в фірмовий магазин ФК "Барселона", відвідали виставки і музеї. А 8 березня Потап з сином вирішив привітати всіх дівчаток, дівчат та жінок з Міжнародним жіночим днем.

Продюсер опублікував фото сина-красеня в салатовому світшоті і залишив короткий підпис: З 8-м березня! Ми з Андрієм вітаємо всіх дівчат». Під знімком тут же написала Ірина Горова: "Мій солодкий хлопчик!"

Передплатники репера відзначили, що його син дуже схожий на голлівудського серцеїда Бреда Пітта і передрекли йому величезну популярність у жіночої статі.

Фото: син Потапа Андрій (instagram.com/realpotap)

Веселий дует Потап з сином завели мережа запальним танцем

Мамина копія

Красивий малий. Супер

Супер

Бред Пітт в дитинстві

Красень звісно, будь розумним, нехай таланить в житті

Бідні дівчатка....Такий красень зростає

Гарний хлопець

Дуже гарний хлопчик! І розумний

Який же він красунчик у Вас

Класний

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Фото: Потап з сином (instagram.com/realpotap)

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