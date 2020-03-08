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Бедные девочки! Потап с сыном-красавчиком поздравили с Международным женским днем

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.03.2020 - 16:24
Бедные девочки! Потап с сыном-красавчиком поздравили с Международным женским днем
Фото: Потап с сыном (instagram.com/realpotap)

Рэпер показал своего повзрослевшего красивого сыночка

Потап вместе с сыном Андреем от первого брака с продюсером Ириной Горовой решил устроить мужские выходные в Барселоне. В Испанию они награнили с целью посетить футбольный матч "Барселона" - "Реал-Сосьедад", который состоялся 7 марта в субботу. Рэпер завалил сеть фоотчетами о времяпровождении с сыном- папа и мальчик гуляли по городу, заглянули в фирменный магазин ФК "Барселона", посетили выставки и музеи. А 8 марта Потап с сыном решил подзравить всех девочек, девушек и женщин с Международным женским днем.

Продюсер опубликовал фото сына-красавчика в салатовом свитшоте и оставил короткую подпись: "С 8-м марта! Мы с Андреем поздравляем всех девчонок". Под снимком тут же написала Ирина Горовая: "Мой сладкий мальчик!"

Подписчики рэпера отметили, что его сын очень похож на голливудского сердцееда Брэда Питта и предрекли ему огромную популярность у женского пола.

Бедные девочки! Потап с сыном-красавчиком поздравили с Международным женским днем

Фото: сын Потапа Андрей (instagram.com/realpotap)

Веселый дуэт: Потап с сыном завели сеть зажигательным танцем

  • Мамина копия
  • Красивый малый. Супер
  • Супер
  • Брэд Питт в детстве
  • Красень звісно, будь розумним, нехай таланить в житті
  • Бедные девочки....Такой красавчик растет
  • Красивый парень
  • Очень красивый мальчик! И умный
  • Какой же он красавчик у Вас
  • У классный

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Бедные девочки! Потап с сыном-красавчиком поздравили с Международным женским днем

Фото: Потап с сыном (instagram.com/realpotap)

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