Барбір або Мішина: Анна Різатдінова назвала свого найбільшого "ворога" на Танцях з зірками 2019

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

А ось Олена Кравець, за словами Анни, дуже їй допомогла під час травми

Анна Різатдінова готується до сьомого ефіру шоу Танці з зірками 2019 (відбудеться 6 жовтня на каналі "1+1"). Нагадаємо, що результатами минулого шостого ефіру проект покинула ще одна пара - Дзідзьо і Цибульська Яна. При цьому члени журі визначили виступ Різатдінової і Прохорова на третє місце. Так що пара залишається в трійці лідерів. На даний момент Різатдінова активно готується до нового виходу на паркет. Більш того, вже в цю неділю, 6 жовтня, відбудеться обмін парами! Звичайно ж, зоряні учасники поки не зізнаються, як саме відбудеться "жеребкування". Тому на цьому тижні пари перестали публікувати відео репетицій.

Замість цього Різатдінова опублікувала пару фото з недавньої "спекотної" фотосесії. Українська спортсменка позує у вечірній відвертій сукні, яка показує її апетитні форми. Волосся зібране у вечірню зачіску. А у вухах - масивні сережки-кільця. Макіяж також вечірній. При цьому локація для зйомки обрана незвичайна - серед гілок дерев, на пляжі. Виглядає дуже незвично.

"Ефір гряде сповнений вражень )) чекаєте ??)" - підписала серію фото Різатдінова.

Стильна Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

До речі, в розділі сториз на своїй сторінці в мережі instagram Різатдінова відповіла на запитання шанувальників щодо Танців з зірками. Приміром, за словами гімнастки, вони з Олександром Прохоровим тренуються по 6 годин в день - в залежності від складності танцю!

Звичайно ж, Аня не розкриває імені нового партнера, але каже, що їй з ним "дуже пощастило".

“Цей ефір буде дуже несподіваним, я сама не знаю, чого очікувати! З ким мій партнер, з ким я буду... Все дуже цікаво і непередбачувано", - каже Аня.

Також Аня зазначила, що часом на танцях втомлюється сильніше, ніж під час підготовки до Олімпіади. За словами спортсменки, танці заслуговують бути в Олімпійській програмі: "Тому що тут неймовірно складно - як фізично, так і морально".

Анна Різатдінова відповіла на питання з приводу Танців з зірками 2019

Одне з питань стосувалося продовження "танцювальної кар'єри" Ані. Різатдінова підкреслила, що і після проекту буде продовжувати займатися танцями.

А на питання, як Різатдінова відноситься до однієї зі своїх головних конкуренток, телеведучої Людмила Барбір, Аня відповіла: “Дуже добре відношуся, Людочка чудова людина! Але ви ж розумієте, що в танцях, як і в спорті є конкуренція. І на паркеті ми суперники".

Точно також Аня дуже добре ставиться до Олени Кравець - "Тому що вона саме та людина, яка допомогла мені відновиться після моєї травми, яка сталася на другому ефірі". Нагадаємо, що Анна пошкодила ребро!

Різатдінова зазначила, що своєю конкуренткою вважає саме Людмила Барбір

Ну а улюблені стилі танців Різатдінової - румба і пасадобль.

Не обійшлося без запитання про відносини з Прохоровим. "Ми і друзі, і партнери по танцям", - лаконічно відповіла Ганна.

А на запитання про сина Аня підкреслила, що Рома знаходиться з нею в Києві. За ним стежить мама Ризатдиновой. "Все в порядку, не хвилюйтеся, він дивиться ефіри".

Нагадаємо, раніше Прохоров розчулив кадрами з Ризатдиновой на Танцях з зірками 2019. Танцюрист назвав свою зоряну партнерку "сплячою красунею".