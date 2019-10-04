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Барбір або Мішина: Анна Різатдінова назвала свого найбільшого "ворога" на Танцях з зірками 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.10.2019 - 11:55
Барбір або Мішина: Анна Різатдінова назвала свого найбільшого "ворога" на Танцях з зірками 2019
Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

А ось Олена Кравець, за словами Анни, дуже їй допомогла під час травми

Анна Різатдінова готується до сьомого ефіру шоу Танці з зірками 2019 (відбудеться 6 жовтня на каналі "1+1"). Нагадаємо, що результатами минулого шостого ефіру проект покинула ще одна пара - Дзідзьо і Цибульська Яна. При цьому члени журі визначили виступ Різатдінової і Прохорова на третє місце. Так що пара залишається в трійці лідерів. На даний момент Різатдінова активно готується до нового виходу на паркет. Більш того, вже в цю неділю, 6 жовтня, відбудеться обмін парами! Звичайно ж, зоряні учасники поки не зізнаються, як саме відбудеться "жеребкування". Тому на цьому тижні пари перестали публікувати відео репетицій.

Замість цього Різатдінова опублікувала пару фото з недавньої "спекотної" фотосесії. Українська спортсменка позує у вечірній відвертій сукні, яка показує її апетитні форми. Волосся зібране у вечірню зачіску. А у вухах - масивні сережки-кільця. Макіяж також вечірній. При цьому локація для зйомки обрана незвичайна - серед гілок дерев, на пляжі. Виглядає дуже незвично.

"Ефір гряде сповнений вражень )) чекаєте ??)" - підписала серію фото Різатдінова.

Барбір або Мішина: Анна Різатдінова назвала свого найбільшого &quot;ворога&quot; на Танцях з зірками 2019

Стильна Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

До речі, в розділі сториз на своїй сторінці в мережі instagram Різатдінова відповіла на запитання шанувальників щодо Танців з зірками. Приміром, за словами гімнастки, вони з Олександром Прохоровим тренуються по 6 годин в день - в залежності від складності танцю!

Звичайно ж, Аня не розкриває імені нового партнера, але каже, що їй з ним "дуже пощастило".

“Цей ефір буде дуже несподіваним, я сама не знаю, чого очікувати! З ким мій партнер, з ким я буду... Все дуже цікаво і непередбачувано", - каже Аня.

Також Аня зазначила, що часом на танцях втомлюється сильніше, ніж під час підготовки до Олімпіади. За словами спортсменки, танці заслуговують бути в Олімпійській програмі: "Тому що тут неймовірно складно - як фізично, так і морально".

Анна Різатдінова відповіла на питання з приводу Танців з зірками 2019

Одне з питань стосувалося продовження "танцювальної кар'єри" Ані. Різатдінова підкреслила, що і після проекту буде продовжувати займатися танцями.

А на питання, як Різатдінова відноситься до однієї зі своїх головних конкуренток, телеведучої Людмила Барбір, Аня відповіла: “Дуже добре відношуся, Людочка чудова людина! Але ви ж розумієте, що в танцях, як і в спорті є конкуренція. І на паркеті ми суперники".

Точно також Аня дуже добре ставиться до Олени Кравець - "Тому що вона саме та людина, яка допомогла мені відновиться після моєї травми, яка сталася на другому ефірі". Нагадаємо, що Анна пошкодила ребро!

Барбір або Мішина: Анна Різатдінова назвала свого найбільшого &quot;ворога&quot; на Танцях з зірками 2019

Різатдінова зазначила, що своєю конкуренткою вважає саме Людмила Барбір

Ну а улюблені стилі танців Різатдінової - румба і пасадобль.

Не обійшлося без запитання про відносини з Прохоровим. "Ми і друзі, і партнери по танцям", - лаконічно відповіла Ганна.

А на запитання про сина Аня підкреслила, що Рома знаходиться з нею в Києві. За ним стежить мама Ризатдиновой. "Все в порядку, не хвилюйтеся, він дивиться ефіри".

Нагадаємо, раніше Прохоров розчулив кадрами з Ризатдиновой на Танцях з зірками 2019. Танцюрист назвав свою зоряну партнерку "сплячою красунею".

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