"Чорноморські обнімашки": вагітна Сніжана Бабкіна повеселила забавним фото біля моря

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Накатившая хвиля додала знімку особливої атмосфери

Нещодавно відомий український артист і актор Сергій Бабкін неабияк здивував і порадував своїх шанувальників, повідомивши радісну новину про те, що вони з дружиною Сніжаною очікують на третю дитину. Дружина музиканта, яка знаходиться вже на сьомому місяці вагітності, вирушила до моря в Одесу і поділилася в своєму Instagram забавним знімком.

Як розповіла Сніжана, вона хотіла зробити красиве ліричне фото, проте несподівана хвиля облила її водою і сплутала всі плани. Актриса і співачка позувала у рожевому спортивному костюмі і чорній вітрівці, демонструючи помітно кругленький животик.

"Чорноморські обнімашки. Це коли фото обіцяло бути романтично-красивим, але раптово наплинувший фінал зруйнував всі наші плани", - з гумором прокоментувала Бабкіна.

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Користувачам мережі дуже сподобався знімок, адже він вийшов дуже живим і природним.

"Першоквітневий жарт від Чорного моря";

"Думаю, фото вийшло краще ніж планувалося";

"Класна фотка! Це здорово, що Ви не боїтеся бути смішним";

"Фото дня! Для загального настрою. Круто!";

"Посміхнула фотографія)";

"Зате так щиро";

"Суппппееррррррррррр. як завжди жива!!!", - пишуть фолловери.

До речі, вже відомо, що у Сергія і Сніжани народиться хлопчик. У пари вже є син Артур і дочка Веселіна.

Фото: (instagram.com/snezhana_babkina)

Нагадаємо, що Сергій і Сніжана Бабині — міцна пара, яка може служити прикладом для багатьох сімей. А ще у Сергія варто повчитися романтичності і замилуванню своєю жінкою. Так, наприклад, нещодавно співак присвятив зворушливі рядки Сніжані.

Ми також повідомляли, що Сергія Бабкіна розкритикували за фото з дельфінами. Співак видалив знімки і вибачився, пояснивши, що не знав, у яких жалюгідних умовах живуть ці тварини у дельфінаріях.