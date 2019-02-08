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"Любовні зізнання": Сергій Бабкін присвятив дружині зворушливі рядки

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.02.2019 - 00:32
"Любовні зізнання": Сергій Бабкін присвятив дружині зворушливі рядки
Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/snezhana_babkina)

Подружжя показало, як разом займається йогою

Пара українського музиканта і актора Сергія Бабкіна та його дружини Сніжани – одна з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Вони неодноразово демонстрували ніжні почуття один до одного і зізнавалися, що разом не тільки в житті, але і на роботі. У підтвердження своїх слів артист опублікував в Instagram-акаунті зворушливий білий вірш, присвячений другій половинці.

Сергій та Сніжана відображені під час спільних занять йогою. Музикант демонструє підтягнуту спортивну фігуру в шортах кольору хакі, а його дружина – у простій чорній футболці і легких штанях по фігурі.

"Любовні зізнання
З тендітної нитки слів
Сплітаються у візерунки
На повітряній тканини Серця", - підписав музикант, залишивши в якості хештега ім'я його коханої жінки.

&quot;Любовні зізнання&quot;: Сергій Бабкін присвятив дружині зворушливі рядки

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)

Спостерігати такі щирі прояви почуттів було приємно і шанувальникам артиста. Вони захопилися творчим тандемом і побажали подружжю сімейного щастя.

"Клас! Як красиво", "Любов у всьому", "Будьте щасливі", "Прямо серце вийшло", "Класно! Захоплююся вами", "Ви моє вічне натхнення. Окремо і разом. Ви доводите, що частинки, в нашому світі, все-таки знаходять один одного, з'єднуючись в ціле", "Ідеально вийшло", - захоплювалися шанувальники.

&quot;Любовні зізнання&quot;: Сергій Бабкін присвятив дружині зворушливі рядки

&quot;Любовні зізнання&quot;: Сергій Бабкін присвятив дружині зворушливі рядки

Скріншот коментарів (instagram.com/babkin_official)

Нагадаємо, що Сергій Бабкін показав екстремальні розваги в снігу разом з дружиною Сніжаною Бабкіною.

До речі, Сергій Бабкін похвалився ідеальною розтяжкою, показавши одну асану з йоги.

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Новини України Сергій Бабкін
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