"Бабка-причитун": Маша Єфросиніна розсмішила забавним дитячим прізвиськом

Маша Єфросиніна у багатьох інтерв'ю підкреслює, що вона гіпервідповідальна людина, яка намагається все зробити все максимально правильно і якісно. Можливо, така риса характеру у неї сформувалася ще в дитинстві, коли вона отримала своє забавне прізвисько від батьків — "А що, якщо буде дощ". Виявляється маленька Маша часто хвилювалася з приводу і без, зізналася телеведуча у своєму Instagram.

"В мої 10 років батьки прозвали мене "А що, якщо буде дощ"... Я б на їх місці мене просто прибила, але вони терпляче обмежилися прізвиськом!" - розговорилася знаменитість.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Пояснювалося таке дивне прізвисько просто:

"Справа в тому, що якщо вони повідомляли мене про якісь плани, типу в суботу їдемо на ринок купувати тобі джинси або в неділю підемо порибалимо, я відразу впадала в відчайдушний транс з цілком натуральними сльозами, що мовляв які круті плани, але ж вони можуть відмінитися, якщо раптом піде дощ!".

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Правда, були й винятки з цього правила, коли на думку Маші дощ був до речі.

"І так завжди, розумієте, просто на кожне ми плануємо те-то і те-то в мені прокидалася бабка-причитун... Виключенням було тільки, що поїдемо картоплю копати (тут я на дощ молилася). Досі не розумію, звідки у мене була така дощова параноя", - сама дивується Маша.



Підписники порадили Маші не переживати через дрібниці, а ще поділилися своїми народними рецептами, як залучити хорошу погоду:

У природи немає поганої погоди!

Головне бути впевненим і спокійним, що при будь-якій погоді все пройде круто...і у Всесвіт послати запрос. Удачі!!! Все буде ха-ра-шо

Виставляти туфлі на підвіконня перед заходом - безглузда прикмета, але нам на весіллі допомогло

Я, навпаки, завжди чекаю дощу, мені з ним комфортніше, ніж з спекою і плани абсолютно не рушить) так що якщо буде дощ, то знайте, хто начарував

смішна фобія з дитинства)))

Все буде добре!!!!

Коли час копати картоплю, тож ми з сестрою молилися на дощ

Не нагнітайте тривожними думками погану енергію Своїми думками, а значить посилами у Всесвіт, ви і правда можете накликати дощ. Завжди говорите собі, що все буде добре і вірте в це!

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, Маша Єфросиніна досить часто відверта зі своїми шанувальниками і дає їм корисні поради.

Варто нагадати, що в недавній зйомці для одного з глянцевих журналів Маша Єфросиніна вразила надмірною худобою, що викликало занепокоєння у підписників.

А ще не рідкісні кадри сімейного відпочинку в її профілі. Маша викладає забавні кадри з домашніх посиденьок.