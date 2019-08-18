"Бабка-причитун": Маша Єфросиніна розсмішила забавним дитячим прізвиськом

Крім того, телеведуча поділилася кумедною історією з дитинства
Маша Єфросиніна у багатьох інтерв'ю підкреслює, що вона гіпервідповідальна людина, яка намагається все зробити все максимально правильно і якісно. Можливо, така риса характеру у неї сформувалася ще в дитинстві, коли вона отримала своє забавне прізвисько від батьків — "А що, якщо буде дощ". Виявляється маленька Маша часто хвилювалася з приводу і без, зізналася телеведуча у своєму Instagram.
"В мої 10 років батьки прозвали мене "А що, якщо буде дощ"... Я б на їх місці мене просто прибила, але вони терпляче обмежилися прізвиськом!" - розговорилася знаменитість.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Пояснювалося таке дивне прізвисько просто:
"Справа в тому, що якщо вони повідомляли мене про якісь плани, типу в суботу їдемо на ринок купувати тобі джинси або в неділю підемо порибалимо, я відразу впадала в відчайдушний транс з цілком натуральними сльозами, що мовляв які круті плани, але ж вони можуть відмінитися, якщо раптом піде дощ!".
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Правда, були й винятки з цього правила, коли на думку Маші дощ був до речі.
"І так завжди, розумієте, просто на кожне ми плануємо те-то і те-то в мені прокидалася бабка-причитун... Виключенням було тільки, що поїдемо картоплю копати (тут я на дощ молилася). Досі не розумію, звідки у мене була така дощова параноя", - сама дивується Маша.
Підписники порадили Маші не переживати через дрібниці, а ще поділилися своїми народними рецептами, як залучити хорошу погоду:
До речі, Маша Єфросиніна досить часто відверта зі своїми шанувальниками і дає їм корисні поради.
Варто нагадати, що в недавній зйомці для одного з глянцевих журналів Маша Єфросиніна вразила надмірною худобою, що викликало занепокоєння у підписників.
А ще не рідкісні кадри сімейного відпочинку в її профілі. Маша викладає забавні кадри з домашніх посиденьок.