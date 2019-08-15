"Будь будь-якою": Маша Єфросиніна захопила трендовим луком і мудрою порадою

Ведуча похвалилася ультрастильным літнім образом
Маша Єфросиніна, якій в цьому році виповнилося 40 років, може похвалитися відмінним почуттям стилю, а також квітучим зовнішнім виглядом, жіночою мудрістю і чудовим почуттям гумору. Всім цим ведуча з задоволенням ділиться з шанувальниками, регулярно показуючи свої ефектні образи і публікуючи корисні поради.
На цей раз артистка похвалилася на своїй сторінці в Instagram трендовим літнім луком - Маша приміряла стильний джинсовий комбінезон з об'ємними рукавами оригінальної форми. Вона також доповнила цей елегантний образ брендовою іменною сумочкою з написом "MASHA" і стильними сонцезахисними окулярами. Телезірка йде по вулиці і щасливо усміхається, ніби й не помічаючи камеру.
У підписі до публікації Єфросиніна закликала дівчат не боятися показувати всі свої емоції і прояви, адже саме вони роблять кожну з нас особливою.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
"Будь будь-якою: веселою, сумною, щасливою, відстороненою, активною, спокійною, розлюченою, мовчазною або розгубленою. Ти маєш повне право на всі прояви - всі вони прекрасні! Адже вони твої!" - поділилася Маша мудрими словами.
Фолловери подякували ведучій за натхнення і залишили безліч захоплених компліментів її стилю і ефектному вбранню.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, Маша Єфросиніна запалила "божевільними" танцями в цікавому відео. Телеведуча активно готується до третього благодійного Charity Weekend, який Єфросиніна щороку організовує, і з фітнес-тренером Ксенією Литвиновою розробляє запальну танцювальну зв'язку, повторити яку запропонують учасникам.
Раніше Маша Єфросиніна зачарувала образом в сукні з оголеною спиною. Ведуча показала новий наряд - повітряне літнє плаття в чорний горошок. При цьому у сукні - пікантний виріз на спині.
Також Маша Єфросиніна розвеселила мережу кумедною історією про неординарні "ритуали" пробудження, яка виявилася знайома багатьом мамам.