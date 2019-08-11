"Три грації без гравітації": Маша Єфросиніна зворушила кадром сімейного відпочинку

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Єфросиніна продемонструвала чудовий стрибок з подругами на дачі

Маша Єфросиніна продовжує радувати своїх шанувальників чудовими сімейними фотографіями. На цей раз телезірка показала, як вона відпочиває на дачі з подругами і сином. Знімок українська знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram і підписала його дуже оригінально.

"Олександр і три грації без гравітації... ", - назвала Маша фото.

На знімку Єфросиніна у яскравій сорочці і спортивних штанях відображена в стрибку, від неї не відстають і її подруги - Олена Примак та Вікторія Лисенко. Розчулює цю фотографію маленький син Маші - Олександр, який не відстає від дорослих, адже він теж в польоті.

Фото: Маша Єфросиніна поділилася знімком з відпочинку (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Маші з великою теплотою відреагували на фотографію з літнього відпочинку і зробили в коментарях масу компліментів.

Всі люди, усміхнені на фотографіях, мимоволі дарують свій гарний настрій тим, хто дивиться на знімок. Дякуємо за Вашу чудову фотографію, яка піднімає настрій.

Тримай міцніше, Саня, поки не відлетіли)

Дуже чудові!

До побачення, літо!

Фото - супер!

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Як ми раніше писали, Маша Єфросиніна поділилася унікальним фото з чоловіком, яке зробив її син Олександр.

Нагадаємо, що нещодавно Маша Єфросиніна потішила мережу веселою історією про своїх ритуали пробудження з ранку.

До речі, щаслива Маша Єфросиніна підкорила мережу яскравими сімейними фото.