"Три грації без гравітації": Маша Єфросиніна зворушила кадром сімейного відпочинку

Маша Єфросиніна продемонструвала чудовий стрибок з подругами на дачі
Маша Єфросиніна продовжує радувати своїх шанувальників чудовими сімейними фотографіями. На цей раз телезірка показала, як вона відпочиває на дачі з подругами і сином. Знімок українська знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram і підписала його дуже оригінально.
"Олександр і три грації без гравітації... ", - назвала Маша фото.
На знімку Єфросиніна у яскравій сорочці і спортивних штанях відображена в стрибку, від неї не відстають і її подруги - Олена Примак та Вікторія Лисенко. Розчулює цю фотографію маленький син Маші - Олександр, який не відстає від дорослих, адже він теж в польоті.
Фото: Маша Єфросиніна поділилася знімком з відпочинку (instagram.com/mashaefrosinina)
Шанувальники Маші з великою теплотою відреагували на фотографію з літнього відпочинку і зробили в коментарях масу компліментів.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Як ми раніше писали, Маша Єфросиніна поділилася унікальним фото з чоловіком, яке зробив її син Олександр.
Нагадаємо, що нещодавно Маша Єфросиніна потішила мережу веселою історією про своїх ритуали пробудження з ранку.
До речі, щаслива Маша Єфросиніна підкорила мережу яскравими сімейними фото.