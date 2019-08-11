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"Три грації без гравітації": Маша Єфросиніна зворушила кадром сімейного відпочинку

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.08.2019 - 19:31
"Три грації без гравітації": Маша Єфросиніна зворушила кадром сімейного відпочинку
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Єфросиніна продемонструвала чудовий стрибок з подругами на дачі

Маша Єфросиніна продовжує радувати своїх шанувальників чудовими сімейними фотографіями. На цей раз телезірка показала, як вона відпочиває на дачі з подругами і сином. Знімок українська знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram і підписала його дуже оригінально.

"Олександр і три грації без гравітації... ", - назвала Маша фото.

На знімку Єфросиніна у яскравій сорочці і спортивних штанях відображена в стрибку, від неї не відстають і її подруги - Олена Примак та Вікторія Лисенко. Розчулює цю фотографію маленький син Маші - Олександр, який не відстає від дорослих, адже він теж в польоті.

&quot;Три грації без гравітації&quot;: Маша Єфросиніна зворушила кадром сімейного відпочинку

Фото: Маша Єфросиніна поділилася знімком з відпочинку (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Маші з великою теплотою відреагували на фотографію з літнього відпочинку і зробили в коментарях масу компліментів.

  • Всі люди, усміхнені на фотографіях, мимоволі дарують свій гарний настрій тим, хто дивиться на знімок. Дякуємо за Вашу чудову фотографію, яка піднімає настрій.
  • Тримай міцніше, Саня, поки не відлетіли)
  • Дуже чудові!
  •  До побачення, літо!
  • Фото - супер!

&quot;Три грації без гравітації&quot;: Маша Єфросиніна зворушила кадром сімейного відпочинку

&quot;Три грації без гравітації&quot;: Маша Єфросиніна зворушила кадром сімейного відпочинку

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Як ми раніше писали, Маша Єфросиніна поділилася унікальним фото з чоловіком, яке зробив її син Олександр.

Нагадаємо, що нещодавно Маша Єфросиніна потішила мережу веселою історією про своїх ритуали пробудження з ранку.

До речі, щаслива Маша Єфросиніна підкорила мережу яскравими сімейними фото.

Блакитна мрія: ефектна Маша Єфросиніна навчила справлятися з чужою думкою "Очима сина": Маша Єфросиніна умилила мережу дійсно унікальним фото з чоловіком
Новини України Маша Єфросиніна
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