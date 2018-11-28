Автор "Плакала" групи KAZKA розкрив меседж хіта та розвіяв популярні міфи

Відео: YouTube/KAZKA

Автор феноменального хіта "Плакала" української групи KAZKA, яка вперше в історії вітчизняної музики увійшла до топ-10 світового чарту Shazam, розповів про пісню та її основний меседж. На думку Сергія (Седріка) Локшина, тексти для композицій мають бути гострими, чуттєвими історіями, про це він розповів в інтерв'ю Yakaboo.

Сергій написав слова до більшості пісень альбому KAZKA "Karma". Поет зазначив, що в тексти повинні нагадувати "маленькі фільми про переживання цікавих складних героїв".

"Плакала - саме така. Це історія двох дівчат, зовсім юної і молодої мами, які переживають розставання з коханими, які не виправдали їх надій. Це призвело до нестримних сліз розчарування, проте, коли сльози висохли, дівчата твердо вирішили почати все спочатку. І день засяяв новим змістом, фіалка розцвіла, хеппі-енд", - розповів він.

Крім того, автор зазначив, що бачив у коментарях безліч версій від слухачів щодо суті пісні. Він навів приклад один з варіантів, які "гуляли" у соцмережах - про те, що пісня "Плакала" про домашнє насильство, а "фіалка розцвіла" - це синяк, який з'явився від сильного удару.

Сергій (Седрік) Локшин: (Фото: facebook.com/sergii.lokshin)

Поет переконаний, що "Плакала" добилася такої неймовірної популярності через близького мільйонам сюжету, який музикантам вдалося розповісти зрозумілою і емоційному мовою.

До слова, на думку Седріка, в альбомі "Karma" є ще краща пісня - правда, слухач її недооцінив. Також він назвав одну зі своїх улюблених композицій - "Танці".

Як повідомлялося раніше, творці пісні "Плакала" розповіли, в чому секрет всесвітньо відомого хіта групи KAZKA - саундпродюсери альбому "Karma" відзначили, що своїм прикладом показали, що "українська пісня може стати хітом у всьому світі".

Нагадаємо, нещодавно вчені з НАН України розповіли, що квітка, який фігурує в кліпі групи KAZKA "Плакала", насправді не фіалка.

Також ми зібрали для вас найкращі пародії на мегапопулярную українську пісню "Плакала".

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Відео: РБК-Україна