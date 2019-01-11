Астаф'єва в бікіні похвалилася витонченою фігурою і "викликала цунамі" компліментів

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafiev)

Астаф'єва дивним чином змогла привернути увагу на глобальну проблему засмічення океану

Балійська казка Даші Астаф'євої триває. Співачка вирушила набиратися сил на популярний острів в Індонезії, звідки радує шанувальників відвертими фото на піщаних пляжах і в пишних хвилях Індійського океану.

На своїй instagram-сторінці українська актриса і співачка опублікувала серію нових знімків, на яких позує в червоному бікіні, демонструючи буквально ідеальні форми. Цікаво, що до цього Астаф'єва вже хвалилася спокусливою фігурою в бікіні (тільки насиченого цитрусового кольору).

"Класика", — підписала яскравий знімок Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Кожен із знімків Астаф'євої має свій характер і супроводжується окремою історією. Приміром, на одному з фото Даша не побоялася показати невдалий кадр, коли її накриває хвилею. Слід зазначити, що Астаф'єва відрізняється хорошим почуттям гумору і самоіронією, співачка часто публікує невдалі фото, жартуючи над собою.

"Ну, ви зрозуміли... перегук із спорідненими душами відкрито. Йо!" — жартує Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

А ось на іншому знімку Астаф'єва торкнулася прям-таки глобальної теми засмічення океанів сміттям.

"Повелителька кредиток, пластикових пакетів та пляшок. А так само етикеток, огризків і памперсів в океані... Люди. Ви навіщо так, а?" — пише співачка.

Важливо, що прихильники підтримали соціальний посил своє улюблениці.

"І це у всіх океанах і морях, просто жах", — пише masko7.

"Як я з вами згодна, хочеш змінити світ — почни з себе. Тварин та водних шкода", — погоджується nastyaanjo.

"От в Індії подруга була, на Гоа, здається. Так там місцеві в місті кидають сміття собі під ноги, тому що знають, що буде сильний дощ змиє це в океан. А течія віднесе. Все, далі їм не цікаво", — пише berkut.anastasia.

"Дашуня, розумниця!", — хвалить grani_osoznannosti.

"Даша, я давно спостерігаю за Вами і хочу сказати, що Ви глибока, розумна, іронічна, самодостатня і щира дівчина. У Вас приголомшливе тіло, але це лише віддзеркалення того шикарного внутрішнього світу, який бачать не всі. Будьте щасливі в новому році і радуйте нас красивими фото!" — захоплюється nails_chepillora.

Даша Астаф'єва на тлі Індійського океану (фото: instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, що перш ніж відправиться на відпочинок, Астаф'єва презентувала свій новий кліп "Зима". Зйомки нової відеороботи проходили в Парижі.

Також відзначимо, що Астаф'єва — не єдина серед українських селебретіс ділиться пікантними знімками з відпочинку. LITE підготував опитування і пропонує вибрати саму "гарячу" "міс бікіні 2019" серед українських зірок. До речі, Астаф'єва поки що лідирує в цьому голосуванні!

Цікаві факти про Даші Астаф'євої (відео: РБК-Україна)