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Володимир Дантес покепкує над зірками українського шоубізнесу у новому випуску «Розсміши коміка» на «1+1»

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2020 - 16:44
Володимир Дантес покепкує над зірками українського шоубізнесу у новому випуску «Розсміши коміка» на «1+1»
Володимир Дантес (фото: 1+1)

Новий випуск "Розсміши коміка" покажуть вже 28 березня

28 березня о 18:30 глядачі «1+1» побачать новий випуск «Розсміши коміка», учасником якого стане український шоумен, співак і тренер нового сезону «Ліги сміху» Дантес. Разом з іншими гумористами він представлятиме місто Харків та з допомогою жартів спробує заробити кошти на допомогу Всеукраїнській спілці парамедиків у реалізації програми «Я можу врятувати життя».

На сцені «Розсміши коміка» Володимир Дантес встигне пожартувати про суддів проекту Євгена Кошового та Олю Полякову й ведучого Юрія Ткача, а також про інших українських зірок. Зокрема, Дантес «розкаже», як прима-балерина та суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар сварить свого собаку, коли той нашкодить: «Ох, не терплю фривольностей на паркеті».

Володимир Дантес покепкує над зірками українського шоубізнесу у новому випуску «Розсміши коміка» на «1+1»

Під час виступу Дантес із гумором буде порівнювати свою зірковість із популярністю Наді Дорофеєвої, а потім не стримаються і почнуть жартувати про це і самі судді «Розсміши коміка». «У мене щодня просять автографи, на що я відповідаю: Надю, давай більше не будемо приколюватися», - так, чи то просто покепкує, чи поділиться реальною сімейною історією Володимир.

Також із уст зіркового учасника глядачі дізнаються, що трапилося, коли Юрій Ткач сів на дієту.

Володимир Дантес покепкує над зірками українського шоубізнесу у новому випуску «Розсміши коміка» на «1+1»

Нагадаємо, вже другий сезон поспіль шоу «Розсміши коміка» виходить не просто у розважальному, а й соціально спрямованому форматі. Так, гумористи об’єднуються у команди, представляючи конкретне місто, а гроші за сміх суддів витрачають на реалізацію соціального проекту свого населеного пункту. Якщо учасникам не вдається розсмішити зіркових коміків, вони мають реалізувати соціальний проект, задля якого прийшли на шоу, з власних кишень.

Які ще жарти підготував Дантес та чи зможе він розсмішити суддів, дивіться у новому випуску «Розсміши коміка» вже цієї суботи о 18:30 на «1+1».

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