Леся Нікітюк повертається на «Розсміши коміка» - чи зможе вона довести до істерики Олю Полякову

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У суботу на «1+1» покажуть новий випуск гумористичного проекту з відомими учасниками

Уже в цю суботу о 18:30 на «1+1» відбудеться прем'єра нового випуску «Розсміши коміка». Нагадаємо, в цьому році шоу продовжує виходити в новому форматі, і учасники заробляють гроші вже не для себе, а щоб допомогти іншим людям. Смішать вони командним складом, який представляє одне з міст України.

Так, у другому випуску візьме участь збірна з Хмельницького. На початку програми вони озвучать, на який соціальний проект збираються зібрати кошти завдяки своїм жартам. Команда буде намагатися «нажартувати» на 130 тисяч гривень, аби придбати обладнання для Хмельницької міської дитячої лікарні. Чи вдасться їм це, глядач дізнається вже зовсім скоро.

У цьому випуску візьмуть участь вже відомі гумористи, серед яких фронтмен команди «Відпочиваємо разом» Олександр Степаненко разом зі своїм сином Микитою, актор Ігор Барило з команди «Наш формат», популярний стендапер Фелікс Редька. Але найбільше, судячи з реакції публіки в залі, викличе фурор гучне повернення в «Розсміши коміка» одних із самих популярних учасниць за всі 10 років існування проекту!

Йдеться про дует Лесі і Олі, завдяки якому свого часу прославилася нині вже популярна телеведуча Леся Никитюк. Через вісім років вона повернулася в шоу і на цей раз представила пародії вже не тільки на Ольгу Герасим'юк, але і на Аллу Пугачову, Maruv і Олю Полякову.

Інша учасниця цього грандіозного випуску - Тетяна Електро, більше відома за прізвищем Костоправ. Вона вже двічі брала участь в «Розсміши коміка» і навіть встановила своєрідний рекорд, розсмішивши коміків всього на 1 секунді свого виступу. До речі, той ролик з її участю зібрав в YouTube 17 мільйонів переглядів. До слова, саме Таня найбільше запам'яталася Олі Поляковій серед усіх учасників відбору:

«А саме її пісня про кафе «Вадим», - зізнається Полякова. - Примітна історія, що перед своєю участю в «Розсміши коміка» я бачила програму, ще, коли в кріслі сидів Володимир Зеленський, і у нього був діалог з цією самою Танею. Я подивилася, і вона мені так сподобалася, це було дуже смішно. У перший день зйомок я подумала: «Ну, Боже, чому ж немає такої прекрасної Тані, яка б так прикольно спілкувалася з нами між своїми виступами, просто імпровізуючи?» І можете собі уявити, яке було моє здивування, і як спрацював всесвіт на моє бажання. На наступний день саме ця Таня була в одній з команд».

Чи вдалося Тані і іншим учасникам Хмельницької збірної розсмішити Євгена Кошового та Олю Полякову, глядачі дізнаються вже 21 березня, о 18:30 на «1+1».