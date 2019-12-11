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Дух перехоплює: 44-річна Шарліз Терон блиснула стрункими ногами і відвертим декольте

Lite » Мода 11.12.2019 - 20:26
Дух перехоплює: 44-річна Шарліз Терон блиснула стрункими ногами і відвертим декольте
Шарліз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Актриса відвідала прем'єру свого нового фільму

Шарліз Терон зробила черговий вихід у світ, який напевно запам'ятається надовго. Разом зі своїми колегами по новому проекту – Ніколь Кідман і Марго Роббі – вона вирушила в Каліфорнію, щоб презентувати фільм «Скандал». Нагадаємо, стрічка присвячена досить складній темі насильства і заснована на реальних подіях. Сюжет побудований навколо історії генерального директора каналу Fox News Роджері Эйлсе, який був звинувачений у сексуальних домаганнях до своїх співробітниць.

Дух перехоплює: 44-річна Шарліз Терон блиснула стрункими ногами і відвертим декольтеШарліз Терон на прем'єрі (фото: instagram.com/charlizeafrica)

На захід Шарліз одягла відверте вбрання, який вкотре підкреслило, що 44-річна зірка знаходиться в бездоганній формі. Чорна міні-спідниця з довгою бахромою, а також топ з відвертим вирізом зробили акцент на струнких ногах знаменитості, пишних грудях і точених руках. Доповнили лук запаморочливі шпильки, незвичайної форми сережки, а також гладка укладка і виразний макіяж.

У своєму мікроблозі Шарліз вже встигла опублікувати кадр з вечора. «О боже, у мене перехопило подих», «ти прекрасна», «найкрасивіша в світі», – бурхливо відреагували фоловери зірки на нього, засипавши лайками та коментарями.

Дух перехоплює: 44-річна Шарліз Терон блиснула стрункими ногами і відвертим декольтеАктриси стали справжніми подругами (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Ніколь і Марго прийшли на прем'єру у вбраннях не менш ефектних. Ніколь вибрала класичний брючний костюм: піджак із блискучої тканини і вузькі штани, які доповнила білою сорочкою з краваткою, а також вишуканими босоніжками. А Марго приміряла образ казкової принцеси, надівши світло-бузкове плаття в підлогу, прикрашене оборкам і квітами.

Всі три красуні, які вже встигли стати справжніми подругами за час зйомок, просто світилися від щастя. Вони багато фотографувалися і роздавали автографи всім бажаючим. Зараз вони з прем'єрою фільму активно їздять по світу. Так що ми, напевно, ще побачимо актрис у багатьох інших стильних і яскравих вбраннях.

Instagram vs Реальність: 44-річна Шарліз Терон показала, як виглядає в звичайному житті Сліпуча! 44-річна Шарліз Терон захопила струнким тілом в золотистій сукні Dior
Новини України Шарліз Терон
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