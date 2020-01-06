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Ганна Різатдінова показала сталевий прес і поділилася особистим лайфхаком

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.01.2020 - 12:23
Ганна Різатдінова показала сталевий прес і поділилася особистим лайфхаком
Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка розповіла, як контролює свою вагу

Ганна Різатдінова перед Новим роком 2020 підвела підсумки і розповіла про знакові події, які сталися з нею за дванадцять місяців, що були насиченими і стрімкими. Вона зарядила шанувальників потужною мотивацією, адже спортивний дух і цілеспрямованість у гімнастки в крові. Так, суперфіналістка "Танців з зірками 2019" поділилася в Instagram фото в топі і показала свій ідеальний прес, а також розсекретила особистий спортивний лайфхак.

Гімнастка продемонструвала свою бездоганну розтяжку. Вона позувала в спортивному топі з анімалістичним принтом від всесвітньо відомого бренду, прямих чорних спортивних штанях, кросівках, а на стегна пов'язала куртку на блискавці.

"Я ненавидів кожну хвилину тренувань, але я сказав собі: "Досить! Постраждай зараз і проживи залишок життя як чемпіон", - підписала знімок Різатдінова цитатою легендарного боксера Мухаммеда Алі.

Ганна Різатдінова показала сталевий прес і поділилася особистим лайфхаком

Фото: Ганна Різатдінова ( instagram.com/anna_rizatdinova )

Також спортсменка написала особистий секрет, який допоможе стежити за вагою і тримати себе у формі.

"Пора входити в режим і скидати Олів'є... До речі, я кожен свій день починаю зі зважування. Вже, мабуть, звичка після спорту. Після конкретної цифри на вагах, мені легше розуміти, в якому обсязі я можу їсти протягом дня", - зазначила Ганна.

Ганна Різатдінова показала сталевий прес і поділилася особистим лайфхаком

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

"Невже цифра так змінюється?" - поцікавилися підписники дівчини. "Так, і дуже часто", - зізналася гімнастка. Не обійшлося і без компліментів на адресу працьовитої і талановитої спортсменки.

  • Красуня
  • Розумниця
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  • Яке абсолютно приголомшливе і чарівне фото з тобою, стільки натуральної краси

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова знялася в ефектній тематичній фотосесії і перетворилася в кіно-діву з 80-х.

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