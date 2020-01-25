Активний і допитливий: принц Луї "познайомився" з динозаврами в лондонському музеї

Кейт Міддлтон з сином Луї (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Син герцогів Кембриджських був захоплений експозицією Музею науки

Кейт Міддлтон на цьому тижні була зайнята робочими поїздками, адже у неї є важлива місія – "соціальний тур" по Великобританії. Поки герцогиня Кембриджська в роз'їздах, її молодший син, принц Луї, якому в квітні виповниться два роки, не сидить без діла. Малюк разом з нянею відвідав Музей науки в Лондоні і, схоже, залишився в повному захваті від експозиції.

Хлопчик помітно підріс і став дуже схожий на старшого брата принца Джорджа. Він виявився активним і допитливим. Син Кейт Міддлтон і принца Вільяма з цікавістю розглядав експонати музею і вивчав динозаврів. На ньому – стильний пуховик темно-синього відтінку, штани і черевики від Nike.

Скріншот фото: instagram.com/duchess_of_cambridge_catherine

Імовірно, у цей час мама принца Луї, герцогиня Кембриджська відвідала дитячий центр Кардіффа. У середу, 22 січня, вона приїхала до столиці Уельсу. Кетрін показала ефектний діловий лук, що складається з класичного двобортного пальто від бренду Massimo Dutti, чорної водолазки, довгої спідниця-плісе з "леопардовим" принтом від бренду Zara, на ногах – чорні замшеві чоботи.

До речі, під час поїздки в бірмінгемське дитячеий інтерактивне міні-місто і Науковий музей герцогиня Кембриджська продемонструвала вдалий модний хід, який допоможе здаватися вище і стрункіше. Вона з'явилася на людях в блузі в синьо-бірюзових тонах з бантом на комірі від бренду Tabitha Webb і чорних брюках-кльош із завищеною лінією талії. Взуття – лаконічні човники на шпильці.

Стильний діловий образ Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Варто зазначити, що Кейт Міддлтон всерйоз стурбована питанням допомоги матерям і дітям та соціальними проблемами британських сімей. У рамках своєї місії на 2020 рік герцогиня Кембриджська заявляє: "Як мати, я знаю, наскільки ми цінуємо майбутнє здоров'ям і щастя наших дітей. Я хочу вивчити ключові проблеми, що зачіпають наші сім'ї і колективи, щоб я могла зосередити свою роботу на тих питаннях, які найбільше потребують рішень"