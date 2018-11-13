Ані Лорак здивувала несподівано скромним образом

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

На знімку Лорак позує в черному

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно порівняла себе з Фредді Мерк'юрі, похвалилася на своїй instagram-сторінці новою фотографією. При цьому на знімку Лорак (справжнє ім'я — Кароліна Куєк) позує в незвично скромному образі. Деякі підписники виконавиці відзначили, що на тлі її попередніх "оголених" та яскравих сценічних знімків, нове фото виглядає дуже буденно.

Підкреслимо, що casual-образ Ані Лорак складається з напівпрозорої чорної сорочки з рукавами-"ліхтарями", яку співачка застебнула до останнього гудзика під горло. Також образ доповнюють темні джинси з високою талією і чорні черевики.

Зачіска — ультрастильна в цьому сезоні стрижка середньої довжини long bob ("подовжений боб") з недбалими локонами.

Стильна Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники співачки залишили свої відгуки під новим фото. Багатьом її образ сподобався.

"Ви така красива. Вам підходить посмішка", — пише m__radzhabova.

"Красуня і прекрасна співачка. Тільки шкода, що виїхала з України", — зазначає vera_maximova.

"Коли людина так змінюється, у неї щось не виходить)) не впадай у відчай!" — пише barabanova10081978.

"Томна дівчина в кріслі", — підкреслює anton_sapron.

"Така мила і справжня!" — захоплюється tseplyaeva.t.

"Скромняжка", — погоджується alinatihonova1.

Нагадаємо, раніше чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу засвітився в компанії незнайомки в нічному клубі. Після цього в ЗМІ почала розповсюджуватися інформація, що пара буде розлучатися. І все ж експерти відзначили, що шлюборозлучний процес Лорак може тривати не один рік.

Також Ані Лорак разом із ще 6 відомими українками (Каменських, Тодоренко, Брежнєва та інші) увійшла до рейтинг найсексуальніших жінок Росії.

Аниа Лорак: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)