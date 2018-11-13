Ани Лорак удивила неожиданно скромным образом

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

На снимке Лорак позирует в черном

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая недавно сравнила себя с Фредди Меркьюри, похвасталась на своей instagram-страничке новой фотографией. При этом на снимке Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) позирует в непривычно скромном образе. Некоторые подписчики исполнительницы отметили, что на фоне ее предыдущих "оголенных" и ярких сценичных снимков, новое фото выглядит очень обыденно.

Подчеркнем, что casual-образ Ани Лорак состоит из полупрозрачной черной блузы с рукавами-"фонарями", которую певица застегнула до последней пуговицы под горло. Также образ дополняют темные джинсы с высокой талией и черные ботинки.

Прическа — ультрастильная в этом сезоне стрижка средней длины long bob ("удлиненный боб") с небрежными локонами.

Стильная Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники певицы оставили свои отзывы под новым фото. Многие ее образ понравился.

"Вы такая красивая. Вам подходит улыбка", — пишет m__radzhabova.

"Красавица и прекрасная певица. Только жаль, что уехала с Украины", — отмечает vera_maximova.

"Когда человек так меняется, у него что-то не получается)) не отчаивайся!" — пишет barabanova10081978.

"Томная девушка в кресле", — подчеркивает anton_sapron.

"Такая милая и настоящая!" — восхищается tseplyaeva.t.

"Скромняжка", — соглашается alinatihonova1.

Напомним, ранее муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу засветился в комапнии незнакомки в ночном клубе. После чего в СМИ стала распространятся информация, что пара будет разводиться. И все же эксперты отметили, что бракоразводный процесс Лорак может длиться не один год.

Также Ани Лорак вместе с еще 6 известными украинками (Каменских, Тодоренко, Брежнева и другие) вошла в рейтинг самых сексуальных женщин России.

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