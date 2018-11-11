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"Сплошное самолюбование": Лорак сравнила себя с Фредди Меркьюри

Lite » Звезды 11.11.2018 - 11:57
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Фанаты считают, что копирование образа легендарного певца выглядит странно

Известная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), которая активно гастролирует в России, примерила образ легендарного британского певца Фредди Меркьюри. Она опубликовала снимки с тематической фотосессии в одном из костюмов артиста. Фанаты артистки считают, что певица просто хочет урвать кусочек славы гениального музыканта. Об этом они написали в комментариях под публикацией артистки в Instagram.

"Богемская рапсодия" вторую неделю лидирует в кинопрокате! Круто быть частью такого успешного проекта. И рада читать восхищенные отзывы и рецензии о фильме. Дань уважения великому Фредди!" — написала артистка.

&quot;Сплошное самолюбование&quot;: Лорак сравнила себя с Фредди Меркьюри

Скриншот поста аккаунта instagram.com/anilorak

 

Фото: (instagram.com/anilorak)

Под снимками многие написали, что они в восторге от увиденного и поделились своими эмоциями. Некоторые не поняли, какое отношение Лорак имеет к Меркьюри.

"С ее участием - все фильмы и клипы - полный отстой! Хреновая с нее актриса! Сплошное самолюбование страшной старухи!", "Ну примазаться к фильму это круто... зачем только... у вас и так все в порядке", "Б*яяя какой надо быть лохушкой", " А как вы причастны к этому фильму?)", – пишут недовольные комментаторы.

&quot;Сплошное самолюбование&quot;: Лорак сравнила себя с Фредди Меркьюри

&quot;Сплошное самолюбование&quot;: Лорак сравнила себя с Фредди Меркьюри

&quot;Сплошное самолюбование&quot;: Лорак сравнила себя с Фредди Меркьюри

&quot;Сплошное самолюбование&quot;: Лорак сравнила себя с Фредди Меркьюри

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/anilorak

Напомним, что на семейном снимке Лорак была замечена с обручальным кольцом.

До этого мы писали: Астролог рассказал, что ждет брак Ани Лорак.

Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины Ани Лоракроссийские фильмыпевецФредди МеркьюриБогемская рапсодия
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