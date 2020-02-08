Амазонка: сексуальна Леся Нікітюк в бікіні і топі підкорила точеною фігурою

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча викликала захват хвилюючими вигинами

Леся Нікітюк не так давно повернулася з ОАЕ, де відпочивала з подругою і встигла спробувати не тільки делікатеси місцевої кухні, але й освоїти нові незвичайні види спорту. Ведуча встигла погостювати у батьків у Хмельницькому, а потім відправився в Київ. Вона продовжує згадувати про зимові канікулах в Абу-Дабі і ділитися пікантними курортними фото, які не можуть залишити байдужими її шанувальників.

На цей раз Леді Ле позувала в топі з довгим рукавом і крихітних плавках з анімалістичним принтом. Вона розташувалася біля пальми, прийнявши ефектну позу перед об'єктивом фотографа. Пляжне вбрання підкреслило достоїнства фігури зірки. Макіяж Лесі ледь помітний, але акцент зроблений на очі, виділені чорним кайялом.

Шанувальники теледіви прийшли в захват від її струнких форм і поспішили залишити компліменти під знімком.

Повністю фото можна оцінити тут

Леся Нікітюк вперше показала розкішні апартаменти і зібралася будувати "замок Lady Le"

Леся! Супер секси!

Дуже гарна

Ти красуня

Амазонка

Зухвало

Уауу, в самому соку

Яка гарна дівчина!

Єва на Землі

Леся, яка ти чудова, просто чарівна. Тіло супер ідіальне

Леська, ти чарівна!

Дуже круто

Леся, ти просто сексуальна дівчина

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Леся Нікітюк – володарка прекрасного почуття гумору. У світлі недавнього скандалу з висловлюванням депутата від партії "Слуга народу" Євгена Брагаря, вона запропонувала на заправці "розплатитися" своїм чотирилапим улюбленцем. Ведуча назвала такий вид безконтактної оплати за допомогою платіжної системи "Pay Пес".