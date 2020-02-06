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Леся Нікітюк вперше показала розкішні апартаменти і зібралася будувати "замок Lady Le"

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.02.2020 - 16:15
Леся Нікітюк вперше показала розкішні апартаменти і зібралася будувати "замок Lady Le"
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала стильні дизайнерські інтер'єри будинку

Леся Нікітюк після насиченої відпустки в Буковелі та поїздки з подругою в ОАЕ повернулася додому в Україну і відразу вирушила до батьків у рідний Хмельницький. Якось теледіва обмовилася, що її сім'я закінчила ремонт у будинку, щоправда, не уточнила, де саме він знаходиться – у Київі або її рідному місті. Судячи з геолокації, апартаменти розташовані в Хмельнцком, де зараз гостює зірка. Вона вперше вирішила провести екскурсію по будинку і показати його розкішні інтерв'єри.

Леді Ле опублікувала знімок шикарної "королівської" спальні, де гармонійно поєднувалася кожна деталь оздоблення. Також відкрила двері в розкішну ванну кімнату в білосніжною ванною, світлу кухню, виконану у біло-сірих тонах, і сама позувала в інтер'єрах будинку на руках зі своїм вірним другом – кошлатим Рафіком.

"Леся видихає (на фото). Ремонт майже закінчено, дякуючи Богу і виконробу. Особливо хочу подякувати дизайнерам інтер'єру. Готуйтеся, скоро будете будувати Замок Lady Le", - попередила вона.

Интеьеры будинки Лесі Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники теледіви уважно вивчили її нові апартаменти – від них не сховалася жодна деталь. І залишилися в повному захваті від побаченого.

  • Ванна і кухня просто
  • Дуже красиво
  • Дуже, дуже, дуже гарно
  • Ванна – шик
  • Ах, яка божественно красива леді
  • Все дуже класно
  • Красиво і затишно
  • Дуже класно,модно і затишно!
  • Розумниця! Дуже красиво і затишно!
  • Який крутий ремонт та дизайн! Шикардос! Леся Іванівна рулити!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Леся Нікітюк розбурхала мережу фото в монокіні на пляжі. Шанувальники порівняли форми ведучої з фігурою фітнес-моделі.

"Богиня!" Леся Нікітюк блиснула пишним бюстом в бікіні Фігура – супер: Леся Нікітюк оголила нескінченні ніжки на "постільному" фото
Новини України Леся Нікітюк
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