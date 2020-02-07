Богиня троллінгу: Леся Нікітюк спробувала розплатитися на заправці своєю собакою

Ведуча в черговий раз продемонструвала своє почуття гумору
Леся Нікітюк славиться своїм яскравим почуттям гумору і любов'ю до всіляких жартів. Популярна телеведуча, яка нещодавно вирішила провести віртуальну екскурсію по своєму будинку і показати його розкішні интер'єри після ремонту, відреагувала на гучний скандал з нардепом від "Слуги народу". Нагадаємо, що Євген Брагар в прямому ефірі порадив українській пенсіонерці продати свою собаку, щоб оплатити рахунки за газ.
Нікітюк вирішила по-своєму обіграти ситуацію і опублікувала на своїй сторінці в Instagram жартівливий відеоролик. У ньому Леді Ле намагається розплатитися за товари на заправці за допомогою свого собаки Рафіка. Ведуча заявила, що це нова платіжна система "Pay Пес".
"Сьогодні в Україні офіційно з’явився Pay Пес!!! Тепер ви можете розраховуватись своїми псами не тільки за газ але й на заправках", - іронічно прокоментувала відео ведуча.
Відео: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Користувачі мережі оцінили почуття гумору Лесі і навіть назвали її "богинею троллінгу" у коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, що Леся Нікітюк розбурхала мережу фото в монокіні на пляжі. Шанувальники порівняли форми ведучої з фігурою фітнес-моделі.