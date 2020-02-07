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Богиня троллінгу: Леся Нікітюк спробувала розплатитися на заправці своєю собакою

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.02.2020 - 09:56
Богиня троллінгу: Леся Нікітюк спробувала розплатитися на заправці своєю собакою
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча в черговий раз продемонструвала своє почуття гумору

Леся Нікітюк славиться своїм яскравим почуттям гумору і любов'ю до всіляких жартів. Популярна телеведуча, яка нещодавно вирішила провести віртуальну екскурсію по своєму будинку і показати його розкішні интер'єри після ремонту, відреагувала на гучний скандал з нардепом від "Слуги народу". Нагадаємо, що Євген Брагар в прямому ефірі порадив українській пенсіонерці продати свою собаку, щоб оплатити рахунки за газ.

Нікітюк вирішила по-своєму обіграти ситуацію і опублікувала на своїй сторінці в Instagram жартівливий відеоролик. У ньому Леді Ле намагається розплатитися за товари на заправці за допомогою свого собаки Рафіка. Ведуча заявила, що це нова платіжна система "Pay Пес".

"Сьогодні в Україні офіційно з’явився Pay Пес!!! Тепер ви можете розраховуватись своїми псами не тільки за газ але й на заправках", - іронічно прокоментувала відео ведуча.

Відео: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі оцінили почуття гумору Лесі і навіть назвали її "богинею троллінгу" у коментарях.

  • Ааа Леся - богиня гумору і тролінгу
  • Обожнюю
  • Ахах даа собаки завжди виручать
  • Не шкода Рафіка віддавати?
  • Що за порода цієї кредитної карти)))?
  • Так) нова грошова одиниця ПЕСо
  • Ти як завше в тренді)
  • Леся, це найсмішніше з усього, що є зараз в мережі на цю тему)))
  • Pay Пес - це супер!)) Відмінний тролінг
  • Таке могла придумати лише Леся
  • Ржуууу
  • Було б дуже смішно, як би не так сумно
  • Леся, красуня!!!)))

Богиня троллінгу: Леся Нікітюк спробувала розплатитися на заправці своєю собакою

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк розбурхала мережу фото в монокіні на пляжі. Шанувальники порівняли форми ведучої з фігурою фітнес-моделі.

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