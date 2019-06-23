Амазонка: Леся Нікітюк в яскравому міні звабила глибоким декольте

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча полонила шанувальників образом Мавки

Леся Нікітюк не залишає своїх передплатників в Instagram без приводів для обговорень. Її "образи дня", а також вбрання і щоденні репортажі про те, як проходить день ведучої стають об'єктом пильної уваги багатотисячної армії шанувальників теледіви. Леді Ле не звикла нудьгувати на вихідних – вона постійно в русі, весело і активно проводить час між напруженими робочими буднями і використовує з толком кожну вільну хвилинку. Так, напередодні Купальський свят зірка вирішила з'явитися перед шанувальниками в образі сучасної лісової Мавки.

Ведуча позувала серед соковитої зелені високих очеретів в ефектному образі – яскраво-помаранчева оригінально оформлена спідниця-міні, чорна майка з екстремальним декольте, що підкреслює розкішне декольте. Вона зібрала рукою волосся, трохи відкинувши його назад, і чуттєво дивиться в камеру.

"Україна. Літо", - залишила короткий підпис Леді Ле англійською, поділившись з шанувальниками своїм настроєм.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Прихильники порівняли Лесю з Мавкою і русалкою, а також не залишили без уваги її струнку фігуру. Багато з них не на жарт турбувалися за теледіву, припустивши, що у воді могли виявитися гадюки.

"Лісова Мавка!", "Красуня!", "Леська, ти – класна", "Богиня", "Чарівна", "Русалка?", "Леська, вогонь", "Уххх.... Сама солодкість!", "Шикарно виглядаєш", "Амазонка", - відзначали захоплені шанувальники.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк вразила несподіваним зізнанням Сергію Притулі.

Раніше Леся Нікітюк засвітила груди під час зйомок нового проекту. Вона поскаржилася, що три місяці фактично живе на роботі.

До речі, Леся Нікітюк показала соковиті форми в бікіні під час вікенду за містом.