ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Амазонка: Леся Нікітюк в яскравому міні звабила глибоким декольте

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.06.2019 - 17:22
Амазонка: Леся Нікітюк в яскравому міні звабила глибоким декольте
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча полонила шанувальників образом Мавки

Леся Нікітюк не залишає своїх передплатників в Instagram без приводів для обговорень. Її "образи дня", а також вбрання і щоденні репортажі про те, як проходить день ведучої стають об'єктом пильної уваги багатотисячної армії шанувальників теледіви. Леді Ле не звикла нудьгувати на вихідних – вона постійно в русі, весело і активно проводить час між напруженими робочими буднями і використовує з толком кожну вільну хвилинку. Так, напередодні Купальський свят зірка вирішила з'явитися перед шанувальниками в образі сучасної лісової Мавки.

Ведуча позувала серед соковитої зелені високих очеретів в ефектному образі – яскраво-помаранчева оригінально оформлена спідниця-міні, чорна майка з екстремальним декольте, що підкреслює розкішне декольте. Вона зібрала рукою волосся, трохи відкинувши його назад, і чуттєво дивиться в камеру.

"Україна. Літо", - залишила короткий підпис Леді Ле англійською, поділившись з шанувальниками своїм настроєм.

Амазонка: Леся Нікітюк в яскравому міні звабила глибоким декольте

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Прихильники порівняли Лесю з Мавкою і русалкою, а також не залишили без уваги її струнку фігуру. Багато з них не на жарт турбувалися за теледіву, припустивши, що у воді могли виявитися гадюки.

"Лісова Мавка!", "Красуня!", "Леська, ти – класна", "Богиня", "Чарівна", "Русалка?", "Леська, вогонь", "Уххх.... Сама солодкість!", "Шикарно виглядаєш", "Амазонка", - відзначали захоплені шанувальники.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк вразила несподіваним зізнанням Сергію Притулі.

Раніше Леся Нікітюк засвітила груди під час зйомок нового проекту. Вона поскаржилася, що три місяці фактично живе на роботі.

До речі, Леся Нікітюк показала соковиті форми в бікіні під час вікенду за містом.

Леді-цукерочка: Леся Нікітюк заінтригувала мережу "солодким" образом Ноги від вух! Зваблива Леся Нікітюк спокусила чуттєвим кадром
Новини України Леся Нікітюк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся