Амазонка: Леся Никитюк в ярком мини обольстила внушительным декольте

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая пленила поклонников образом Мавки

Леся Никитюк не оставляет своих подписчиков в Instagram без поводов для обсуждений. Ее "образы дня", а также наряды и ежедневные репортажи о том, как проходит день ведущей становятся объектом пристального внимания многотысячной армии поклонников теледивы. Леди Ле не привыкла скучать на выходных – она постоянно в движении, весело и активно проводит время между напряженными рабочими буднями и использует с толком каждую свободную минутку. Так, в преддверии Купальский праздников звезда решила предстать перед поклонниками в образе современной лесной Мавки.

Ведущая позировала среди сочной зелени высоких камышей в эффектном образе – ярко-оранжевая оригинально оформленная юбка-мини, черная майка с экстремальным декольте, явившая свету ее роскошное декольте. Она собрала рукой волосы, немного отбросив их назад, и чувственно смотрит в камеру.

"Украина. Лето", - оставила короткую подпись Леди Ле на английском, поделившись с поклонниками своим настроением.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики сравнили Лесю с Мавкой и русалкой, а также не оставили без внимания ее стройную фигуру. Многие из них не на шуку беспокоились за теледиву, предположив, что в воде могли оказатся гадюки.

"Лісова Мавка!", "Красуня!", "Леська, ти – класна", "Богиня", "Очаровательная", "Русалка?", "Леська, огонь", "Уххх.... Именно сладость!", "Шикарно выглядишь", "Амазонка", - отмечали восторженные поклонники.

Напомним, что Леся Никитюк поразила неожиданным признанием Сергею Притуле.

Ранее Леся Никитюк засветила грудь во время съемок нового проекта. Она пожаловалась, что три месяца фактически живет на работе.

Кстати, Леся Никитюк показала сочные формы в бикини во время уикенда за городом.