ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Амазонка: Леся Никитюк в ярком мини обольстила внушительным декольте

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.06.2019 - 17:22
Амазонка: Леся Никитюк в ярком мини обольстила внушительным декольте
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая пленила поклонников образом Мавки

Леся Никитюк не оставляет своих подписчиков в Instagram без поводов для обсуждений. Ее "образы дня", а также наряды и ежедневные репортажи о том, как проходит день ведущей становятся объектом пристального внимания многотысячной армии поклонников теледивы. Леди Ле не привыкла скучать на выходных – она постоянно в движении, весело и активно проводит время между напряженными рабочими буднями и использует с толком каждую свободную минутку. Так, в преддверии Купальский праздников звезда решила предстать перед поклонниками в образе современной лесной Мавки.

Ведущая позировала среди сочной зелени высоких камышей в эффектном образе – ярко-оранжевая оригинально оформленная юбка-мини, черная майка с экстремальным декольте, явившая свету ее роскошное декольте. Она собрала рукой волосы, немного отбросив их назад, и чувственно смотрит в камеру.

"Украина. Лето", - оставила короткую подпись Леди Ле на английском, поделившись с поклонниками своим настроением.

Амазонка: Леся Никитюк в ярком мини обольстила внушительным декольте

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики сравнили Лесю с Мавкой и русалкой, а также не оставили без внимания ее стройную фигуру. Многие из них не на шуку беспокоились за теледиву, предположив, что в воде могли оказатся гадюки.

"Лісова Мавка!", "Красуня!", "Леська, ти – класна", "Богиня", "Очаровательная", "Русалка?", "Леська, огонь", "Уххх.... Именно сладость!", "Шикарно выглядишь", "Амазонка", - отмечали восторженные поклонники.

Напомним, что Леся Никитюк поразила неожиданным признанием Сергею Притуле.

Ранее Леся Никитюк засветила грудь во время съемок нового проекта. Она пожаловалась, что три месяца фактически живет на работе.

Кстати, Леся Никитюк показала сочные формы в бикини во время уикенда за городом.

Леди-конфетка: Леся Никитюк заинтриговала сеть "сладким" образом Ноги от ушей! Обольстительная Леся Никитюк соблазнила чувственным кадром
Новости Украины Леся Никитюк
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь