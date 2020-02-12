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Alyosha & Vlad Darwin захопили ексклюзивними кадрами з репетиції підготовки великого шоу «Золота середина»

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.02.2020 - 18:11
Alyosha & Vlad Darwin захопили ексклюзивними кадрами з репетиції підготовки великого шоу «Золота середина»
Alyosha & Vlad Darwin (фото: прес-служба)

За лаштунками підготовки великого шоу «Золота середина» дуету Alyosha & Vlad Darwin

На рахунку романтичного дуету артистів Alyosha & Vlad Darwin десятки нагород, мільйони переглядів їх спільних відеоробіт. Під їх пісні сотні пар закохувались, зізнавались у коханні. Їхні пісні стають саундтреками до першого танцю молодят. Нова сторінка творчої історії неймовірних Alyosha & Vlad Darwin - великий концерт «Золота середина» в столиці 16 лютого. Напередодні шоу артисти дали можливість зазирнути за лаштунки та побачити підготовку до концерту. Тож, дивіться ексклюзивні кадри з репетицій та дізнавайтесь подробиці того, що очікує на глядачів шоу, присвяченому Дню закоханих.

Alyosha &amp; Vlad Darwin захопили ексклюзивними кадрами з репетиції підготовки великого шоу «Золота середина»

Репетиції з музикантами та танцюристами тривають вже півтора місяця, по 7-10 годин щодня. І все для того, аби максимально повно передати глядачам задум артистів. Для шоу спеціально розроблено та побудовано особливу декорацію-трансформер, яка змінюватиметься у кожному відділенні концерту. А їх, як розповів Vlad Darwin, буде три. Ця декорація символізує циклічність нашого світу та циклічність стосунків.

Alyosha &amp; Vlad Darwin захопили ексклюзивними кадрами з репетиції підготовки великого шоу «Золота середина»

Alyosha &amp; Vlad Darwin захопили ексклюзивними кадрами з репетиції підготовки великого шоу «Золота середина»

Alyosha та Vlad Darwin обіцяють багато прем’єр. Режисер-постановник концерту “Золота середина” - Ольга Семьошкіна (головний хореограф-балетмейстер Драматичного театру ім. Івана Франко). Артисти та танцюристи, в колаборації з Ольгою, створюють ексклюзивне шоу, у якому будуть поєднані театральні та хореографічні прийоми. Безпосередньо Vlad та Alyosha виконають на сцені різноманітні пластичні етюди з танцівниками, чого ще ніколи не робили раніше

  • Alyosha: «Ми готуємо справжній ексклюзив. Це буде справжнє мистецтво. На концерті пролунають дуетні пісні. Також ми будемо виконувати наші сольні пісні, і ті пісні, які слухачі ще не чули взагалі. Програма різноманітна, але всі номери будуть концептуально пов'язані між собою. Це буде велика глибока важлива історія Чоловіка і Жінки. Романтичну атмосферу доповнить вишукане світлове шоу. Це не звичайний концерт в його класичному розумінні, а дещо ексклюзивне, можливо, навіть наближене до театральної постановки. Ви обов’язково повинні це побачити на власні очі!»

Концерт «Золота середина», як і однойменний альбом, буде наповнено живим звучанням. У шоу візьмуть участь вже визнані українські музиканти. Вся програма на 100% україномовна, а всі пісні - авторські. За задумом, програма ділитиметься на три частини: перша буде дуже камерною, друга - інтимною й чуттєвою, а третя - запальною.

  • Vlad Darwin: «Вперше в Києві Alyosha & Vlad Darwin виступлять на одній великій сцені з повноцінною концертною програмою. Це історія любові, розказана від імені Чоловіка та Жінки. Це дві драматургічні лінії, які переплетені в одну. Це пошук балансу в стосунках - золотої середини. Запрошуємо всіх на концерт 16 лютого в Жовтневий палац! Ви отримаєте задоволення! Ми дуже ретельно готуємося до цього концерту. Ми хочемо подарувати справжнє свято любові й музики киянам і гостям столиці».

Нагадаємо, що днями Alyosha & Vlad Darwin презентували пристрасний кліп «Торнадо», знятий в пустелі Об'єднаних Арабських Еміратів.

16 лютого відбудеться спільний концерт Alyosha & Vlad Darwin «Золота середина», який пройде в Жовтневому палаці. Квитки у продажу.

Alyosha &amp; Vlad Darwin захопили ексклюзивними кадрами з репетиції підготовки великого шоу «Золота середина»

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